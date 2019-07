DJ-Musik und Schlager

Bürstadt.Die Bürstädter Sängerlust kommt so langsam in Partystimmung: Die Vorbereitungen für das Zeltfest am Wochenende vom 2. bis 4. August laufen schon auf Hochtouren. Los geht’s auf der Festwiese beim Vereinsheim in der Lorscher Straße 5 am Freitag, 2. August, 20 Uhr, mit „DJ Dieter Mottausch“. Er will den Gästen mächtig einheizen und alle Jungen und Junggebliebenen in gute Laune versetzen. Am Samstag, 3. August, spielt ab 19 Uhr Alleinunterhalter Heinz Kilian. Gegen 19.30 Uhr übernimmt das Duo Winkler & Winkler pünktlich zum Festbieranstich.

Gegen 21 Uhr heißt es Showtime: Der in der Region bekannte „Gentleman Lee“ sorgt mit Oldies und Evergreens aus vier Jahrzehnten für gute Laune. Überraschungsgast des Abends ist „Diter Tomas Huhn“ – der Name verrät’s schon: Sein Metier sind Schlager.

Am Sonntag, 4. August, beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen. Ab 11 Uhr spielen die „Original Blütenweg-Jazzer“. Gegen 12 Uhr läuft der Betrieb in der Küche auf Hochtouren: Die beliebten Sängerlust-Schnitzel sowie andere kulinarischen Genüsse sollen bei den Besuchern ordentlich Appetit wecken. Das Kuchenbüfett der Vereinsfrauen lädt zum Kaffee ein, während die kleinen Gäste sich auf einer Hüpfburg amüsieren können. Bei frischem Bier vom Fass und den Leckereien aus der Küche klingt das Zeltfest am späten Abend aus. red

