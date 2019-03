DJs heizen Narren ein

2 Fotos ansehen DJ Smasch und DJ Dieter legen auf dem Fastnachtsmarkt auf. © Nix

Bürstadt.Nach dem Umzug durch die Bürstädter Innenstadt ging die Fastnachtssause auf dem Fastnachtsmarkt unter freiem Himmel weiter. Dort, auf dem Marktplatz, wogte die Menge zur Musik von DJ Dieter Mottausch, der die richtige Mischung aus Stimmungs-, Fastnachtslieder und den besten Tanzhits zusammenstellte. Er erhielt Unterstützung von DJ Smasch alias Thorsten Hoffeld.

Außerdem gab es auch wieder etwas zu gewinnen. In den vergangenen Jahren wurden die drei schönsten Beiträge des Umzugs prämiert. „In diesem Jahr, zum Jubiläum, haben wir auf die Ehrung des schönsten Beitrags verzichtet und diesmal alle Teilnehmer in einen Topf geworfen“, berichtete Zugmarschall Jens Beilstein. So hatten alle die Chance auf Anerkennung. Der erste Preis ging an den MGV Sängerlust Bürstadt, der zweite Preis an den CC Sackschdoahogger und der dritte an Bauernladen Steinmetz. Ausgeben wurden Einkaufsgutscheine im Wert von 44, 33 und 22 Euro für Fortmann Maskerade. str

