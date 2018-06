Anzeige

Bürstadt.Hans Joachim Domby (Bild), seit zwei Jahren Mitglied der FDP-Fraktion in der Bürstädter Stadtverordnetenversammlung, legt „aus persönlichen Gründen“ sein Mandat nieder. Das hat er in der Sitzung des Gremiums am Mittwoch erklärt. Auf unsere Nachfrage sagte der 52-Jährige, Hintergrund seien familiäre Veränderungen und sein Umzug nach Lampertheim. Parteivorsitzender bleibe er bis zur Mitgliederversammlung 2019. Ein Nachfolger für die Fraktion steht noch nicht fest. mas (bild: nix/A)