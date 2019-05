Dorfmugge überzeugt mit ganz eigenen Versionen

Bürstadt.Es gibt Bands, die in der Region fast schon Kultcharakter genießen. Dorfmugge darf sich glücklich schätzen, zu diesem erlauchten Kreis zu gehören. Die Musiker Stephan Ullmann und Matz Scheid spielen vornehmlich in nicht ganz so großen Räumen, was dafür sorgt, dass im Nu gute Stimmung herrscht und keine große Distanz zum Publikum entsteht.

In den Ratskeller strömen überwiegend echte Fans des Duos. Und diese haben es nicht schwer, ihren Idolen zum Großteil ihrer Auftritte hinterher zu reisen, schließlich handelt es sich bei ihnen um waschechte Odenwälder.

Gleich zu Beginn stellen sie die entscheidende Frage: „Bürstadt, are you ready?“ Das Echo lässt vermuten, dass die Zuhörer in der Tat bereit sind, einmal mehr die Lieblingslieder der Künstler zu hören. Deren Bandbreite kann durchaus als außergewöhnlich bezeichnet werden, das Gleiche gilt für die instrumentellen Fähigkeiten der Protagonisten. Die bewährte Kombination aus akustischer Gitarre und Gesang stellt dabei nur einen Teil des Erfolgsrezepts dar, denn Ullmann und Scheid spielen die Hits der vergangenen 50 Jahre nicht nur nach, sondern hübschen sie mit ihren eigenen Interpretationen auf.

Los geht’s mit den Beatles

Den Anfang machen sie mit „All You Need Is Love“ von den Beatles, angereichert durch die bedeutungsschwangere Zeile „Schorle is all you need“ – ein Odenwälder kann halt nicht aus seiner Haut. Der Sinn des Abends steht außer Zweifel: Party ist im Kuhstall des Ratskellers angesagt, nicht mehr und nicht weniger wollen auch die knapp 100 Anwesenden. „Viva la vida“ von „Coldplay“ wird ebenso originell vorgestellt wie „Down under“ von den „Men at work“. Je nach Lust und Laune singen sie ein- oder zweistimmig. Mal geben sie richtig Gas, mal lassen sie es langsam und gefühlvoll angehen. „Mensch“ von Herbert Grönemeyer oder „Major Tom“ von David Bowie wurden so wohl noch nie gehört. „Strawberry Fields Forever“ garantieren wie so viele andere Lieder nicht nur einen akustischen Genuss, sondern darüber hinaus eine gelungene Reise zurück in die Zeit, als Musik noch handgemacht und nicht das Resultat elektronischer Basteleien war.

Diese Kombination kommt bei den Gästen sehr gut an, was kaum überrascht. Viele tanzen und zeigen sich beim Mitsingen ziemlich textsicher. Als Dorfmugge nach mehr als zwei Stunden ihre Gitarren weglegt, ist es auch bei den ruhigsten Zuhörern mit der Zurückhaltung vorbei: Der Beifall hätte selbst einigen ihrer musikalischen Vorbilder zur Ehre gereicht. jkl

