Bürstadt.Konzentrierte Stille, Luft anhalten, zielen – und „Klick“. Bei den Bürstädter Ferienspielen haben 16 Teilnehmer einen ersten Einblick in den Schießsport erhalten. Der Jugendleiter des Schützenvereins, Martin Höhnen, begrüßt die Kinder und erklärt ihnen den Ablauf des Tages. Dabei sollte vor allem der Spaß im Vordergrund stehen.

Auf eine Distanz von zehn Metern durften die Jungen und Mädchen zunächst mit dem Licht- und später mit dem Luftgewehr schießen. „Dies sind alles Sportgeräte. Die Sicherheit hat Vorrang“, betonte Höhne.

Das Jugendtraining beginnt wieder am Montag, 6. August. Es ... Das Jugendtraining beginnt wieder am Montag, 6. August. Es findet jeweils montags und freitags von 18 bis 20 Uhr auf dem Gelände des Schützenvereins statt. Interessierte sind zu einem Probetraining will kommen.

Ergebnis direkt im Computer

Die Besonderheit des Lichtgewehres ist, dass dort statt Munition ein Laserpunkt als Auslöser verwendet wird. Dieser wird von der Zielscheibe erfasst und an ein Tablet gesendet, um die Ergebnisse direkt anzuzeigen. So werden der „Schuss“, die Anzahl an Treffern und die Position, an der dieser Treffer die Zielscheibe erreicht haben, unmittelbar erfasst. Mit dieser Technik können Laien relativ risikofrei an das Schießen herangeführt werden und schnell und unkompliziert den Umgang mit einem Gewehr oder einer Pistole lernen.