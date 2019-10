Die Bibliser Feuerwehr hat einen brennenden Waggon gelöscht. © Nix

Biblis.Die Rettungsleitstelle hat am Freitag kurz vor 16 Uhr unter anderem die Bibliser Feuerwehr alarmiert. An einem Waggon eines Güterzugs hatte das Drehgestell Feuer gefangen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Der Zug kam in Höhe des Bibliser Gemeindesees zum Stehen. Einen ähnlichen Vorfall mit brennenden Bremsen an einem Zug hatte es bereis im August in der Nähe von Biblis gegeben. kur

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.10.2019