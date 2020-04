Drehorgel lockt Bewohner auf die Balkone

Bürstadt.Kurz vor elf am Freitagvormittag dringt Drehorgelmusik über den Vorplatz des Altenpflegeheims St. Elisabeth in Bürstadt. Sämtliche Fenster sind offen, viele Bewohner sind auf ihre Balkone oder vors Haus gekommen und lauschen der Melodie – eine Abwechslung in ihrem Alltag ohne Besuch von Angehörigen.

Pflegedienstleiterin Birgit Mascetta steht auf dem Vorplatz und winkt zu Senioren und Mitarbeitern hinauf. „Die Musik können alle hören, sogar die Bettlägerigen. Die Mitarbeiter sind im Vorfeld durch die Räume gegangen und haben die Fenster geöffnet“, erzählt sie. Mascetta freut sich ebenfalls über die Melodie aus dem Gerät mit dem Baujahr 1825. Gespielt wird es von René Spindler, der seit eineinhalb Jahren den Indoor-Spielplatz „Dschungelcamp“ betreibt. „Wir machen so viel für ganz junge Leute, aber heute sind mal die Bewohner des Altenheims dran“, sagt er.

Seine Halle ist derzeit geschlossen, die Corona-Krise hat auch ihn lahmgelegt. Normalerweise arbeitet seine Frau Susanne mit, und es gibt noch vier Mitarbeiter. Einen konnte er in Teilzeit weiter beschäftigten, die anderen hat er nach Hause geschickt. Die freie Zeit hat er genutzt, um sämtliche Spielgeräte und Automaten zu reinigen. Außerdem hat er eine Firma beauftragt, den Innenbereich gründlich sauber zu machen und zu desinfizieren. „Hygiene und Sauberkeit war bei uns schon immer ein großes Thema, schon vor Corona. Von Anfang an steht bei uns ein Spender mit Handdesinfektion am Eingang, der schon immer reichlich genutzt wurde“, betont Spindler.

14 Lieder im Repertoire

Eigentlich wollte er gerade in den Außenbereich mit Wasserspielen investieren, aber vorerst hat er die Arbeiten dazu eingestellt. Spindler vermeidet es in diesen Tagen, zu viel Zeit im „Dschungelcamp“ zu verbringen. „Dort ist es wie in einer Geisterstadt“, so der 38-Jährige. Lieber ist er derzeit daheim in Worms mit seiner Frau und den zwei Kindern, bringt den Garten auf Vordermann und arbeitet alles auf, was durch seinen Job sonst liegen bleibt.

Die Drehorgel ist seit fünf Generationen im Besitz seiner Familie, und sein ganzer Stolz. Sie hat einen Umfang von 14 Liedern und wird eigentlich nur hervorgeholt, wenn Oma oder Uroma Geburtstag haben. Oder wenn ihn die Kinder darum bitten. „Aber ich spiele sie immer selbst und lasse niemand an die Kurbel. Da braucht man das nötige Feingefühl dafür“, lacht er. Mitgebracht hat er zudem 100 Atemmasken und Sterilisationsmittel, die werden in St. Elisabeth immer gebraucht.

Birgit Mascetta ist überzeugt davon, dass alle etwas von dem musikalischen Gruß gehabt haben. „Wenn schon die Verwandten nicht mehr kommen dürfen. Heute ist aber ein Angehöriger auf dem Vorplatz da, um zuzuhören“, merkt sie an. Die Beschäftigung der älteren Herrschaften geht trotz Corona weiter, wenn auch anders als bisher. Die Mitarbeiter dürfen nicht mehr zu größeren Gruppen aufrufen. Aber es werde nach wie vor gesungen, Gymnastik gemacht und es gebe den Gesprächskreis. Auch Gedächtnistraining und Bingo finden statt – alles mit Abstand. Die Mitarbeiter tragen Mundschutz und Handschuhe.

Eine Drehorgel war schon länger nicht mehr zu hören. Manchmal gab es schon eine vor vielen Jahren auf dem Sommerfest. Nun schlug Mascetta Spindler vor, wenn alles wieder seinen geregelten Gang geht, solle er noch einmal mit der Drehorgel kommen, durch das ganze Haus und über alle Flure gehen, damit jeder die Musik von Nahem hören kann. Spindler ist einverstanden. „Das ist eigentlich auch ein Instrument für drinnen. Im Freien kommt der Klang gar nicht so gut raus“, erklärt er.

