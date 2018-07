Drei Bürstädter kommen ins Finale

Anzeige

Bürstadt.Bei schönem und windigem Sommerwetter fand die Hessische Bogen-Meisterschaft im Freien statt, an der sich auch der Pfeil- und Bogenclub aus Bürstadt beteiligte. Sportschützen aus ganz Hessen trafen sich in Dietzenbach.

Am Samstag waren die Sportschützen der Schülerklasse, Recurve Seniorenklasse und der Blankbogenklasse angereist, darunter fünf Vertreter des Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt. Jan Hartnagel belegte in der Gruppe Recurve-Bogen Schüler den 13. Platz. Benedict Lotter wurde Dritter im Blank-Bogen bei den Schülern. In der Gruppe Recurve-Bogen Senioren holte sich Wilfried Schürmanns den zweiten Platz, den elften Rang belegte Hugo Knappe.

Am Sonntag traten die Compound- und Recurve-Schützen an, darunter sieben Sportler aus Bürstadt. Kelly Tröger, Angela Kaiser und Daniel Strubel erkämpften sich einen Platz im Finalschießen.