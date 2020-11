Drei Klassen vorsorglich zuhause

Bürstadt.Drei Klassen und drei Lehrer der Erich Kästner-Schule (EKS) bleiben zurzeit zuhause – „vorsorglich“, wie Rektorin Stephanie Dekker unserer Redaktion am Dienstag berichtet. Wie das Landratsamt mitteilt, ist in der Bürstädter Gesamtschule ein Corona-Fall bekannt geworden. Ob es sich um einen Lehrer oder einen Schüler handelt und welche Klassenstufen betroffen sind, dazu machte der Kreis mit Hinweis auf den Datenschutz keine weiteren Angaben. Für den Nachmittag hatte sich das Gesundheitsamt in der Schule angekündigt. Alle betroffenen Klassen und Lehrer sind mittlerweile auf das gefährliche Lungenvirus getestet worden, wie das Landratsamt bestätigt.

Bislang handele es sich beim „Zuhause-Bleiben“ der betroffenen Jungen und Mädchen um eine Vorsichtsmaßnahme. Die aktuell drei Klassen würden lediglich nicht im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. Eine Quarantäne sei für die Betroffenen noch nicht ausgesprochen worden.

Inzwischen ist es nicht mehr die Regel, dass ganze Klassen automatisch in Quarantäne geschickt werden, wenn in der Schule ein Corona-Fall aufgetreten ist. Das hatte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz kürzlich bei einer Pressekonferenz erläutert. Vielmehr führt das Gesundheitsamt eine Befragung der möglichen Kontaktpersonen durch. Danach werde erst entschieden, wer sich in Quarantäne begeben muss und wer für eine bestimmte Zeit die Schule nicht betreten darf.

Inzidenz kurz vor 150

Am Dienstag meldet das Landratsamt 50 weitere Corona-Infektionen im Kreis, davon allein sieben in Bürstadt. Damit steigt die Zahl der akut kranken Menschen hier auf 46. 54 Infizierte sind bereits genesen. In Biblis gibt es vier neue Infektionen, 43 Einwohner sind zurzeit krank, 15 gelten als wieder gesund. In Groß-Rohrheim hat sich eine Person angesteckt, 17 Fälle sind noch akut, 13 Personen haben die Krankheit überwunden. Der Inzidenzwert ist auf 147,88 gestiegen. Die Behörde berichtet zudem von einem weiteren Todesfall: Im Alter von 82 Jahren ist ein Patient aus Heppenheim gestorben. Seit Beginn der Pandemie haben 14 infizierte Personen ihr Leben verloren. sbo

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.11.2020