Drei neue Corona-Infizierte

Bürstadt/Biblis.Zwei neue Corona-Infizierte in Biblis und ein neuer Fall in Bürstadt meldet das Landratsamt im Kreis Bergstraße am Mittwochabend. Kreisweit sind es elf neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle – insgesamt 252. Davon seien inzwischen 96 Personen genesen. Ende März hatte es einen Todesfall gegeben. Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 155 Fälle bekannt, die akut am Coronavirus erkrankt sind. Elf Patienten befinden sich in stationärer Behandlung.

In Bürstadt gibt es insgesamt 22 Fälle, drei sind inzwischen gesund. In Biblis sind es fünf Person, eine hat sich erholt. In Groß-Rohrheim bleibt es bei einer infizierten Person, die bereits genesen ist. cos

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.04.2020