Drei Tage lang ziehen sie durch Bürstadt

Bürstadt.„Wir sind klein, doch Du machst uns groß. Du schickst uns als Boten los“, singen die Jungen und Mädchen bei der ersten Sing- und Ankleideprobe der Sternsinger der Pfarrgruppe Bürstadt. Rund 30 Kinder ziehen in diesem Jahr als Kaspar, Melchior, Balthasar und Sternträger durch die Straßen. Sie bringen den Segen „Christus Mansionem Benedicat: 20* C+M+B+19“, Christus segne dieses Haus, zu den Menschen.

„Ich war 2018 zum ersten Mal dabei“, berichtet Marie stolz und freut sich schon auf ihren zweiten Einsatz. „Vielleicht schneit es, das wäre schön“, überlegt sie. Denn sie hat von einer Schneelandschaft wie im Film von der Eiskönigin geträumt. Dann kämen die Sternsinger mit Schlitten und Kutsche vorbei, überlegt sie. „Hauptsache kein Regen“, meint ihre Mutter Maren Remmele. Sie läuft wieder als Begleitperson mit. „Letztes Mal hat es nur geregnet. Doch die Kinder hat das kaum gestört, sie waren voller Engagement dabei“, erinnert sie sich.

„Viele Leute, die wir besucht haben, haben uns ins Haus gelassen, damit wir uns aufwärmen konnten“, ergänzt Marie. Sie hat viele schöne Erinnerungen und Erfahrungen gesammelt bei der vergangenen Sternsingeraktion. Alle hätten die Kinder nett aufgenommen. „Es war schon bemerkenswert, wie die Kinder ihre Aufgabe meisterten“, lobt Maren Remmele. An jeder Tür hätten sie voller Elan geklingelt, ihre Lieder und Segenssprüche vorgetragen.

„Das wird bestimmt wieder toll“, freut sich Marie. Sie weiß noch, dass die Sternsinger viele kleine Aufmerksamkeiten erhielten. „Ganz viele Süßigkeiten haben wir geschenkt bekommen“, berichten auch Julia und Yannic, die schon zwei Mal mitgemacht haben. „Am besten hat mir aber gefallen, dass wir ganz viel Spendengeld einsammeln konnten, damit wir anderen Kindern helfen können“, sagt Yannic.

Stets setzen sich Kinder für Kinder ein – zum 61. Mal. Das Leitwort für 2019 lautet „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ Damit stellen sich die Sternsinger an die Seite von Kindern mit Behinderung. Seit ihrem Start 1959 wurden über 73 000 Projekte und Hilfsprogramme unterstützt sowie mehr als eine Milliarde Euro gesammelt. Inzwischen gehört das Sternsingen sogar zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Mit Kronen, Weihrauchfass und Stern zogen Sänger bereits vor 350 Jahren umher, trugen überlieferte Sprüche und Lieder vor und baten um Gaben.

Damit dies auch 2019 in Bürstadt klappt, bereiten die Koordinatorinnen Marion Brandner und Andrea Zeilfelder die Kinder entsprechend auf ihren Einsatz vor. „Bei dieser Sing- und Anziehprobe sind noch nicht alle der angemeldeten Kinder dabei, am Ende werden es gut 30 Kinder sein“, sagen sie. Zeilfelder erinnert sich noch gut daran, dass St. Michael und St. Peter dies früher getrennt organisiert haben. Seit dem Zusammenschluss zur Pfarrgruppe gestalten sie es gemeinsam.

Andrea Zeilfelder ist ein alter Hase: Sie unterstützt die Sternsinger bereits seit 20 Jahren, seit etwa acht Jahren arbeitet sie als Koordinatorin mit Marion Brandner zusammen. Die Kostüme und Requisiten haben sie aus beiden Gemeinden gebündelt, so dass es genügend Gewänder, Kronen, Sterne und Sammelbüchsen gibt. „Die Gruppen bestehen meist aus einem erwachsenen Begleiter und vier Kindern: Kaspar, Melchior, Balthasar und dem Sternträger“, erklärt Brandner. Neben der Sing- und Ankleideprobe gibt es noch ein Treffen mit Singprobe für die Stücke, die beim Gottesdienst und bei den Hausbesuchen präsentiert werden. Zudem sehen die Kinder einen Film über Projekte in Peru.

Nach dem Aussendungsgottesdienst sind die Kinder von Donnerstag bis Samstag, in Bürstadt unterwegs. Neben den Haushalten besuchen sie Kindergärten, das Altenheim und die Stadtverwaltung. Wer sich angemeldet hat, aber nicht zu Hause ist, dem schreiben die Sternsinger den Segen an die Tür. Spenden können bis Mitte Januar in den Pfarrbüros abgegeben werden.

Zum Mittagessen treffen sich die Sternsinger im Pfarrsaal von St. Peter. Wer besucht werden möchte, kann sich in Listen eintragen, die in den Kirchen ausliegen oder sich im Pfarrbüro melden. „Es werden auch viele Häuser auf dem Weg besucht, die nicht eingetragen sind“, sagt Marion Brandner. Mit dabei sind knapp zehn neue Kinder, die meisten aber laufen schon seit Jahren mit.

