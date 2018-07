Anzeige

Bürstadt.Der MGV Sängerlust lädt zum „Zeltfest auf der Festwiese“ in der Lorscher Straße. Los geht’s am Freitag, 3. August, 20 Uhr, mit Rainer Barth, der als DJ für erste Stimmungshochs sorgen will.

Alleinunterhalter Heinz Kilian ist am Samstag, 4. August, ab 19 Uhr, für die richtigen Töne zuständig. Bis gegen 19.30 Uhr das Duo Winkler & Winkler übernimmt und auch den Festbieranstich musikalisch begleitet. Danach ist „Showtime“ angesagt mit der aus Funk und Fernsehen bekannten Uschi Frei. Sie doubelt sowie Nena als auch Uschi Glitter und will die Bühne rocken.

Blütenweg-Jazzer spielen

Am Sonntag startet um 10 Uhr der Frühschoppen. Ab 11 Uhr spielen die Original Blütenweg-Jazzer. Um die Mittagszeit werden in der Küche das berühmte Sängerlust-Schnitzel sowie andere kulinarische Genüsse zubereitet. Das Kuchenbuffet lädt zum Naschen ein, während die kleinen Gäste sich in einer Hüpfburg amüsieren können.