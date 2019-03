Drei Tanzformationen holen Gold

Bobstadt.Am vergangenen Wochenende fuhren vier Jazz- und Modern-Dance-Formationen der TG Bobstadt zu ihrem jeweils zweiten Saisonturnier nach Wetzlar. Drei Goldmedaillen waren die erfolgreiche Ausbeute dieses Wochenendes für Trainerin Lisa Ritzert und ihre Schützlinge.

Am Samstag startete das lange Turnierwochenende mit den Turnieren der Jugendverbandsliga und Oberliga. Mit dabei waren die Formationen neo, Picaro und Coco.

In der Jugendliga präsentierten sich die Tänzerinnen der Formation Picaro unter der Leitung von Anna Denk und Davina Geier souverän auf der Tanzfläche. Dass es erneut nicht zum Einzug ins große Finale reichen würde, überraschte die mitgereisten Fans. Mit dem erreichten siebten Platz gab man sich aufgrund der guten Leistung letztendlich dennoch zufrieden. Im gleichen Turnier hatte der junge Nachwuchs neo die Nase vorn. Die Tänzerinnen von Trainerin Lisa Ritzert tanzten sich mit zwei fast fehlerfreien und ausdrucksstarken Runden eindeutig auf den ersten Platz und freuten sich mit der Wertung 1-1-1-2-1 über den Siegerpokal. Da sich die ersten drei Formationen für die Süddeutsche Meisterschaft qualifizieren, ist mit dem zweiten Sieg im zweiten Turnier ein wichtiger Schritt für die Qualifikation getan.

Am frühen Nachmittag durfte Coco in der Oberliga auf die Tanzfläche. Der Aufsteiger bewies erst vor zwei Wochen, dass er zu Recht in der höheren Liga tanzt und wollte den ersten Platz vom Vorturnier verteidigen. Die Choreografie von Lisa Ritzert ist mit vielen Schwierigkeiten gespickt und hob sich von den Leistungen der Konkurrenz deutlich ab. Betreut von Trainerin Lisa Ritzert und Malin Kunzmann konnten die Tänzerinnen und der Tänzer ihre volle Leistung abrufen und tanzten sich ebenfalls mit der Wertung 2-1-1-1-1 auf den ersten Platz. Nach zwei ersten Plätzen in zwei Turnieren führen sie damit klar die Ligatabelle an. Der Erstplatzierte der Oberliga steigt am Ende der Saison in die Regionalliga auf.

Am Sonntag zeigte dann der Nachwuchs, dass er seinen älteren Vorbildern in nichts nachsteht. MIO tanzte sich in der Kinderliga problemlos ins Finale der besten Fünf und konnte nach bereits zwei getanzten Runden in der Finalrunde noch mal eine Schippe drauflegen. Souverän, fröhlich und konzentriert präsentierten sie ihre kindgerechte Choreografie von Trainerin Lisa Ritzert ein letztes Mal den Wertungsrichtern und erhielten für ihre Leistung die Traumwertung 1-1-1-1-1. Nach vier Turnieren qualifizieren sich die ersten drei Formationen der Ligatabelle für die Deutsche Meisterschaft der Kinder-Formationen. In bereits drei Wochen findet das dritte Turnier für diese vier Mannschaften in Mörfelden statt. red

