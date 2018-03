Anzeige

Bürstadt.Sehr gute Leistungen zeigten die Schüler und Jugendlichen bei den diesjährigen Kreis-Cross-Meisterschaften in Mörlenbach. Bei eisigen Temperaturen und einer schneebedeckten Laufbahn erzielten die Athleten des TV 1891 Bürstadt drei Kreismeistertitel und viele Treppchenplätze. Allen voran gelang Laurin Wiedemann auf der Mittelstrecke (1830 Meter) in der Klasse M13 mit über zwölf Sekunden Vorsprung die Titelverteidigung.

In einem couragiert und souverän gestaltetem Lauf ließ er seinen Gegnern auf glatter Laufbahn keine Chance. Den zweiten Titel für den TV erreichte Noah Sarica in der Klasse M 13 ebenfalls über die Mittelstrecke in der guten Zeit von 8:13 Minuten. Gemeinsam mit Pascal Hartnagel, der bei den M 13 den dritten Platz belegte, wurden sie Kreismeister in der Mannschaft vor der TSV Viernheim. Vizemeister wurden Marc Stahlheber (M 16), Kenan Sarica in der Klasse M 15, Nuri Colditz in W 8, und Neo Colditz wurde in der Klasse M 10 Dritter.

Die weiteren Platzierungen: Bernschneider Jan belegte Platz acht (M 7), Gebhard Lara Platz vier und Borger Franca Platz fünf in W 6, Gebhard Luca Platz sieben in der M 9, Chiara Giegerich Platz sechs sowie Leni Riedinger Platz sieben in der W 12 und Nikita Ebner Platz fünf in der M 12. Betreut wurden die Athleten von Sophie Giegerich und Ruben Wiedemann. red