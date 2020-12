Dringend Fahrer gesucht

Bürstadt.Die Tafel am Bildstock in Bürstadt geht zum Jahresende in die geplante Pause, steht aber vor einem großen Problem: „Unser Team möchte am 5. Januar wieder öffnen. Aber das können wir nicht, wenn wir keine Fahrer finden“, sagt Koordinatorin Ute Weber-Schäfer vom Diakonischen Werk Bergstraße. Denn die meisten Helfer seien Risikopatienten und angesichts der hohen Infektionszahlen im Moment vorsichtig. „Deshalb suchen wir Ehrenamtliche, die im Januar und Februar überbrücken können.“

Die Tafel würde sich natürlich freuen, wenn sich dauerhaft mehr Helfer finden würden. Doch im Moment gehe es vor allem „um sechs bis acht Wochen, bis sich die Lage stabilisiert hat“, so Weber-Schäfer. „Wenn wir bis 30. Dezember nicht noch Fahrer gefunden haben, bleibt die Ausgabestelle länger zu.“ Mindestens zwei Engagierte, besser aber vier würden gebraucht. Der Bedarf der Kunden sei groß. „Die Anmeldungen ziehen an, aber noch nicht so, dass man sagen könnte, die Krise schlägt voll durch“, sagt die Koordinatorin.

Bis Freitag hat die Tafel in Bürstadt noch geöffnet. Die Kunden wurden in vier Gruppen eingeteilt, damit sich keine Warteschlangen bilden. In Lampertheim bleibt die Ausgabestelle aufgrund der hohen Infektionszahlen zudem noch länger geschlossen: Diese soll erst am Dienstag, 19. Januar, wieder öffnen. „Wir wollen weder die Gesundheit unserer Helfer noch die der Kunden aufs Spiel setzen“, betont die Koordinatorin. cos

© Südhessen Morgen, Montag, 21.12.2020