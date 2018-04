Anzeige

Bürstadt.Wenn sich am kommenden Montag keine neuen Leute für den Vorstand finden, löst sich der Förderverein der Erich Kästner-Schule auf. „Es ist so wichtig für die Schule, dass es den Förderverein gibt, und es ist nur ganz wenig Arbeit“, betonte die erste Vorsitzende Mercedes Borkenhagen. Sie will ihren Posten abgeben, weil ihr Kind im Sommer die EKS verlässt.

Außer ihr wollen auch die Kassiererin, die Schriftführerin und Beisitzer den Verein verlassen. „Wir haben ganz klar die Vorgabe in der Satzung, dass wir darüber abstimmen, den Verein aufzulösen, wenn sich keine Nachfolger finden. Und das wäre extrem bedauerlich“, berichtete die erste Vorsitzende. Der Förderverein hat derzeit ein Vermögen von rund 30 000 Euro. Sollte er sich auflösen, fließt das Geld an den Kreis. Der hätte zwar die Vorgabe, es für die EKS einzusetzen, aber sicher ist sich Mercedes Borkenhagen da nicht.

Nähere Infos für Interessenten gibt es per E-Mail an eks.foerderverein@gmail.com.

In den vergangenen Jahren hat der Verein einiges für die Schüler angeschafft. „Darunter viele Instrumente der Schulband und Dinge für den Chor wie Mikros und unzählige Kabel und Adapter“, zählte die Vorsitzende auf. Für den Kunstunterricht gab es einen neuen Brennofen, für Sport und die bewegte Pause Hockeyschläger, Bälle und ein Alu-Kleinfeldtor.