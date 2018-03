Anzeige

Bürstadt.Kürzlich fanden in Erfurt die Deutschen Hallenmeisterschaften im Steinstoßen statt. Trotz des Schneegestöbers gaben die Bürstädter Rasenkraftsportler natürlich ihr Bestes. Am ersten Tag startete Linus Knorr bei den A-Schülern und sicherte sich mit einer Weite von 9,69 Metern den dritten Platz. Markus Rudolph vertrat die Sportler in der Altersklasse der Senioren 1 und sicherte sich ebenfalls den dritten Platz mit einer Leistung von 7,88 Metern. Seine Schwester Daniela Rudolph kam bei den Frauen mit 9,61 Metern auf den dritten Platz.

Am zweiten Tag starteten Linus Knorr und Luis Siegler in der gleichen Gewichtsklasse bei der männlichen Jugend B. Linus konnte bei seinem Start in der höheren Altersklasse mit einer Weite von 7,11 Metern Platz vier belegen. Luis Siegler erreichte mit einer Weite von 8,61 Metern Platz zwei und sicherte sich so den Vizetitel.

Außerdem fuhren etliche Rasenkraftsportler mit ihrem Trainer Heribert Siegler sowie Abteilungsleiter Markus Rudolph ins einwöchige Trainingslager nach Riccione in Italien, um sich hier optimal auf die kommende Saison vorzubereiten und so die Grundsteine für weitere Titel und neue Bestleistungen zu legen. red