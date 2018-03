Anzeige

Bürstadt.Am letzten Spieltag der Saison traten beide Mannschaften, die Gastgeber Schachfreunde Bürstadt 193 und die Gäste Schachfreunde Heppenheim, jeweils unvollständig zum Spieltermin an. Obwohl die Bürstädter in Unterzahl waren, konnte Oliver Barmann durch ein Versehen seines Gegners sein Spiel gewinnen. In der Partie von Torsten Schmenger umschiffte sein Gegner zwar alle Probleme, nicht jedoch ohne Schwierigkeiten. Letztlich löste sich hier die Spannung auf dem Brett zum Remis auf. Auch Kostas Makryniotis spielte Remis, in einer Partie, in der er nie wirklich in Gefahr war.

Mit insgesamt acht Punkten (aus sieben Runden mit maximalen 14 möglichen Punkten) beendeten die Schachfreunde Bürstadt die Saison der Bezirksoberliga auf Platz drei, einen Platz vor den Gästen aus Heppenheim. Nach einem schwierigen Start in die Saison konnten die Bürstädter den Klassenerhalt also mehr als sichern.

Neben dem regulären Spielbetrieb beschäftigt die Bürstädter derzeit auch die 21. Offene Bürstädter Stadtmeisterschaft. Kürzlich wurde die erste Runde beendet. Dabei konnten die Favoriten, Vorjahressieger Danny Schmidt und Horst Stockmann, jeweils ihre Partien gewinnen. In der zweiten Runde sind dann auch beide Favoriten in der Spitzenpartie gegeneinander gepaart.