DRK bittet um ausgediente Kleider

Bürstadt.Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Bürstadt veranstaltet am Samstag, 27. Oktober, eine Altkleidersammlung in Bürstadt, Bobstadt und Riedrode und erstmals zeitgleich in Hofheim. Es wird darum gebeten, die Spenden gut sichtbar bis 8 Uhr am Straßenrand zu postieren. Kleidersäcke gibt es in der Bäckerei Gebhardt, Nibelungenapotheke, Bäckerei Blüm, Rathaus-Apotheke, Brillenschlange, bei Leder-Deutsch und bei Schreibwaren Blodt in Bobstadt.

Durch diese Aktion wird die Möglichkeit eröffnet, gebrauchte Kleider sowie Handtücher und Bettwäsche abzugeben und gleichzeitig das Engagement des DRK für die Katastrophenschutzhilfe und die soziale Betreuung zu fördern. Der Erlös durch die Verwertung nicht mehr tragbarer Kleidungsstücke werde ausschließlich für gemeinnützige Aufgaben des Roten Kreuzes verwendet, betont der Bürstädter Ortsverein. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018