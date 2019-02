DRK bittet um Mithilfe

Bürstadt.Um die Versorgung mit den lebensrettenden Blutspenden gewährleisten zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst um eine Blutspende am Dienstag, 12. Februar, von 16.30 bis 20.30 Uhr in Bürstadt. Die Aktion findet in der Erich Kästner-Schule, Wolfstraße 23, statt.

94 Prozent der Deutschen wissen zwar um die Bedeutung von Blutspenden, aber nur etwas mehr als drei Prozent spenden auch regelmäßig Blut. Stehen in den Kliniken nicht täglich 15 000 Blutspenden zur Verfügung, können die Patienten nicht mehr versorgt werden. Doch erst wenn‘s fehlt, fällt’s auf.

Blut spenden kann jeder Gesunde vom 18. bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Wichtige: Zur Blutspende muss der Personalausweis mitgebracht werden. red

