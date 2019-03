DRK holt Kleider ab

Bürstadt.Die Kleidersammlung des DRK findet am heutigen Samstag in Bürstadt, Bobstadt, Riedrode und Hofheim statt. Der Kreisverband und seine Ortsvereine bieten seit vielen Jahren diese Aktion an. Zweimal im Jahr wird dadurch der Bevölkerung die Möglichkeit eröffnet, gebrauchte Kleidungsstücke, aber auch Handtücher, Bettwäsche, Schuhe und weitere Utensilien abzugeben. Außerdem erhält das DRK durch die Sammlung tragbare Kleidung, um damit in den Kleiderkammern benachteiligte Menschen versorgen zu können. Der Erlös aus dem Verkauf der Kleidung Erlöse wird für soziale Zwecke und ehrenamtliche Projekte verwendet. Sie kommen beispielsweise dem Jugendrotkreuz oder der Sozialarbeit zugute. Die Anwohner werden gebeten, die mit Kleidern gefüllten Säcke bis 8.30 Uhr am Straßenrand abzustellen. Es können herkömmliche Säcke genutzt werden. red

