DRK sammelt Kleider

Bürstadt.Der Ortsverein Bürstadt des Deutschen Roten Kreuzes sammelt am Samstag, 2. März, wieder Altkleider ein. Die Helfer bitten alle Einwohner von Bürstadt, Bobstadt und Riedrode sowie die von Hofheim, ihre Säcke gut sichtbar bis 8 Uhr am Straßenrand zu postieren, damit ein reibungsloser Abtransport möglich ist.

Kleidersäcke gibt es in folgenden Geschäften: Metzgerei Kipfstuhl in Hofheim, Bäckerei Gebhardt, Nibelungenapotheke, Bäckerei Blüm, Knupfer, Rathaus-Apotheke, Brillenschlange und Leder-Deutsch in Bürstadt sowie Schreibwaren Blodt in Bobstadt.

Durch diese Aktion will es das Rote Kreuz allen ermöglichen, gebrauchte Kleidungsstücke wie Kinder-, Damen- und Herrenbekleidung sowie Handtücher und Bettwäsche abzugeben. Andererseits setzt sich das Rote Kreuz für die Katastrophenschutzhilfe und die soziale Betreuung ein und greift dafür auf noch tragbare Kleidung zurück. Der Rest wird verkauft. Der Erlös diene ausschließlich der Erfüllung gemeinnütziger Aufgaben des Roten Kreuzes, betont der Ortsverein. Das DRK Bürstadt bittet die Bevölkerung, durch die Kleiderspende die Hilfsmöglichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes zu unterstützen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.02.2019