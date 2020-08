DRK verlost Gasgrill

Bürstadt.Besonders im Sommer werden Blutkonserven knapp, wenn es bei Ausflügen und anderen Aktivitäten zu Unfällen kommt. Darauf weist der DRK-Blutspendedienst hin und lädt auch gleich zum nächsten Termin in Bürstadt am Dienstag, 1. September, von 16.30 bis 21.30 Uhr in der Erich Kästner-Schule. Als zusätzlichen Anreiz verlost der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg und Hessen vom 3. August bis 11. September jede Woche unter allen Blutspendern einen Weber Gasgrill Spirit E-320 GBS Original und drei exklusive Grill-Chefschürzen.

Zur Blutspende sollte nur kommen, wer sich gesund und fit fühlt. Wie das DRK mitteilt, werden Menschen mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur oder Durchfall nicht zur Blutspende zugelassen. Um den Schutzmaßnahmen gerecht zu werden, wird darum gebeten, unbedingt vorab online einen Termin zu vereinbaren. So ist auch der vorgeschriebene Mindestabstand zu gewährleisten.

Termine können reserviert werden unter www.blutspende.de/blutspendetermine/. Alternative Blutspendetermine und Infos gibt es unter der gebührenfreien Hotline 0800/119 49 11 und im Internet unter www.blutspende.de/. Weitere aktuelle Vorgaben im Zuge der Corona-Pandemie sind nachzulesen unter www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus. str

