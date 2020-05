Bürstadt. Die Drogerie Rossmann am Bibliser Pfad will sich in Bürstadt vergrößern. Nach Angaben von Bauamtsleiter Frank Lindemann plant das Unternehmen, mit seiner Filiale in den früheren AWG-Laden zu wechseln - wo gerade vergangene Woche das Brautmodengeschäft „Amazing Dress“ seine Eröffnung gefeiert hat. Betreiberin Renate Strandt ist bewusst, dass der Vermieter ein monatliches

...