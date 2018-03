Anzeige

Biblis.Gut gespielt, knapp verloren, so lautet das Fazit der Bibliser Denksportler nach dem Auswärtsspiel bei der favorisierten zweiten Mannschaft des SC Lorsch. Für den Schachverein Biblis siegten Jan Schoppmeyer, Tim Putz und Tim Schoppmeyer; remis spielte Gunter Benndorf.

Die Bibliser Schachsportler kassierten im Riedderby gegen die Schachfreunde Bürstadt ebenfalls eine deutliche 2,5:5,5-Niederlage. Für Biblis konnten Jan Schoppmeyer und Florian Lenz voll punkten. Kevin Wetzel spielte remis. Durch die beiden Niederlagen ist der SV Biblis wieder in Abstiegsgefahr (betrifft in dieser Saison eventuell auch Platz sieben). Am letzten Spieltag bahnt sich somit ein Herzschlagfinale im eigenen Duell gegen den SK Bickenbach und auch in den Fernduellen mit der Abstiegskonkurrenz an. red