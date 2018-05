Anzeige

So mancher Gast, nicht wenige stilecht im Westernstyle gekleidet, machte den Eindruck, sofort aufspringen zu wollen und sich mit anderen Tänzern „in the Line“ zum Squaredance auf dem Scheunenboden zu treffen. Routiniert und mit sichtlichem Spaß an der Sache vermitteltet die Band das Wunschbild, im gemütlichen Trab und im Westernsattel sitzend über die weite Prärie zu reiten. Mit ihren Liedern verbreiteten die Musiker den Duft von Abenteuer und Freiheit, ließen aber auch mit dem Johnny Cash Welthit „Folsom Prison“ die Herzen der Zuhörer höher schlagen.

Ihre Liedauswahl reichte von „The Wonderer“, „Promises“ bis „C’est la vie“. In ihrer mitreißenden Live-Show, die das Rod Lane Entertainment nach Bürstadt brachte, fehlten aber auch Hillbilly und Honky Tonk Songs nicht. Die Musiker spielten auf Wunsch einer Zuhörerin „New Country“. Das Publikum honorierte diesen mehr als gelungenen Abend mit rhythmischem Mitklatschen. Ohne Zugabe kamen die „Free Bears“ nicht von der Bühne. So bleibt die Hoffnung, dass die Band, die demnächst beim Europafest in Magdeburg und einem großen US-Car-Treffen auftreten wird, nicht das letzte Mal den Weg nach Südhessen gefunden hat.

