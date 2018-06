Anzeige

Die Leuchtkraft der Naturschönheiten brachte Monika Barmann in den Saal, die den Blick der Zuhörer auf ein in der Hitze ächzendes Kräuterbeet richtete. Einzeln oder im sprachlich wohl abgestimmten Duett huldigten die Akteure Anemonen, Lilien, Veilchen oder Rosen.

Zeit zum Durchatmen

„Blumen im Asphalt“, aus einem Songtext von Laura Wilde entnommen, gehörten ebenso zum abwechslungsreichen Programm, wie religiöse Texte von Kirchenliederdichter Karl von Gerok oder das Gedicht „Verweilen“ aus Südafrika, das zum Durchatmen und Entspannen einlud. Aber auch Zeilen des unvergessenen Komikers Heinz Erhard und eine Huldigung „An meinen Kaktus“ trug Johanna Tausch vor. Diese ein bisschen „verrückte“ Pflanze, die zu wenig trinkt und beim versehentlichen Draufsetzen heftige Schmerzen verursachen kann, setzte auch den gemeinsamen Schlusspunkt: mit dem Gassenhauer „Mein kleiner grüner Kaktus“. Diesen hatten die Comedian Harmonists und das Palastorchester von Max Raabe weltweit bekannt gemacht. Doch bis sich das begeisterte Publikum mit viel Applaus von den Lesenden verabschiedete, regnete es sprichwörtlich „Rote Rosen“ über das Publikum. Friedrich von Schiller kam noch zu Wort, und Helmut Kaupe riet, Taschentücher für die Verse von Johannes Trojan und seine Zeilen aus „Das Fräulein und der Schäfer“ bereitzuhalten.

Was „Paulinchen“ widerfahren war, erfuhr das Publikum von Wilhelm Busch. Und der Dichter ließ auch die Rose zum Mägdelein sprechen. Lustiges, Trauriges, Erlebtes, Gefühltes, Deftiges und Zartes gingen in den mit viel Sorgfalt ausgewählten Texten eine wärmende Symbiose ein. Die Freude an der deutschen Sprache wurde an diesem Lyrik-Abend in Bürstadt gefeiert und genossen.

