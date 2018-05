Durchwachsener Auftakt in die Tennis-Saison 2018

Anzeige

Herren Kreisliga TC Einhausen – TC Bürstadt II 2:4

Ihren ersten Saisonsieg konnte die zweite Herrenmannschaft des TC Bürstadt mit 4:2 in Einhausen feiern. Drei Siege in den Einzeln sowie ein gewonnenes Doppel reichten zum knappen, aber nicht unverdienten Gesamtsieg.

Einzel: Krystof Benes 2:6, 0:6; Jan-Henrik Kohl 6:0, 7:5; Timo Stumpf 6:2, 0:6, 6:2; Manuel Gondolph 1:6, 6:1, 7:6; Doppel: Kohl/Stumpf 0:6, 3:6; Benes/Gondolph 7:5, 6:3

Damen 30 Bezirksoberliga SG Egelsbach – TC Bürstadt 5:1

Chancenlos waren die Damen 30 des TC Bürstadt bei ihrem ersten Saisonspiel in Egelsbach. Den einzigen Punkt für die Bürstädterinnen konnte Martina Baum in ihrem Einzel erkämpfen. Alle anderen Spiele gingen jeweils in zwei Sätzen an die Gastgeberinnen.

Einzel: Martina Baum: 6:4, 7:5; Christina Georgi 3:6, 0:6; Patricia Beck 5:7, 1:6; Christiane Ress 3:6, 4:6; Doppel: Baum/Ress 0:6, 3:6; Georgi/Beck 4:6, 3:6

Damen 40 Bezirksliga MSG Darmstadt/Walldorf – TC Bürstadt 2:4

Gelungener Saisonstart für die Bürstädterinnen beim Auswärtsspiel in Darmstadt. Der Grundstock für den Sieg wurde mit drei gewonnenen Einzeln gelegt. Letztlich reichte ein gewonnenes Doppel, um den Sieg abzusichern.

Einzel: Christel Friedle 6:0, 6:0; Christine Winkler 6:3, 3:6, 6:0; Cora Storzer 6:2, 6:2; Antje Bluhm 2:6, 1:6; Doppel: Friedle/Winkler 6:0, 6:3; Brigitte Baierle/Bluhm 5:7, 1:6

Damen 40 Kreisliga TC Biblis II – TC Bürstadt II 5:1

In der Kreisliga mussten dagegen die Damen 40 II des TC Bürstadt eine klare 1:5-Niederlage beim Gastspiel in Biblis hinnehmen. Lediglich Tina Truong Thuy-Nga konnte ihre Einzel in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Einzel: Heike Ille 2:6, 1:6; Tina Truong Thuy-Nga 7:5, 6:1; Karin Richter 6:7, 2:6; Birgit Buss 1:6, 1:6; Doppel: Ille/Truong Thuy-Nga 6:4, 3:6, 7:10; Richter/Stefanie Seyfried 3:6, 2:6

Herren 40 Bezirksliga TC Bürstadt – TC Viernheim II 6:3

Der Aufsteiger aus Bürstadt konnte sein erstes Saisonspiel gegen Viernheim mit 6:3 für sich entscheiden. Zwei der drei Doppel konnten jeweils im dritten Satz für Bürstadt entschieden werden.

Einzel: Christian Ehrbächer 4:6, 6:4, 6:1; Michael Halter 0:6, 1:6; Oliver Ress 6:4, 6:1; Eric Lunkenbein 6:0, 6:3; Andreas Micke 7:5, 6:1; Jan Kühn 2:6, 1:6; Doppel: Ehrbächer/Lunkenbein 2:6, 7:6, 10:7; Ress/Micke 4:6, 6:2, 10:4; Thomas Ille/Rolf Seyfried 1:6, 4:6

Herren 50 Bezirksoberliga SG Arheiligen – TC Bürstadt 8:1

Der Gegner aus Arheiligen war an diesem Tag nicht zu schlagen. Lediglich Norbert Ehrenfels gelang es, sein Einzel in zwei Sätzen für sich zu entscheiden.

Einzel: Dieter Baierle 0:6, 4:6; Michael Halter 0:6, 5:7; Thomas Ille 4:6, 4:6; Norbert Ehrenfels 6:0, 6:1; Reinhold Keim 1:6, 4:6; Peter Neumann 7:5, 1:6, 6:10; Doppel: Ille/Ehrenfels 0:4, w.o.; Halter/Thomas Maier 1:6, 1:6; Keim/Neumann 2:6, 3:6

Herren 50 Kreisliga TC Zwingenberg – TC Bürstadt II 5:1

Auch die zweite Mannschaft der Herren 50 musste beim Gastspiel in Zwingenberg eine klare Niederlage hinnehmen. Das klare Endergebnis täuscht allerdings über den Spielverlauf. Beide Doppel gingen erst in jeweils spannenden Entscheidungssätzen an die Zwingenberger. Michael Senica blieb es vorbehalten, für den Ehrenpunkt in seinem Einzel zu sorgen.

Einzel: Alfred Roth 2:6, 2:6; Michael Senica 6:2, 2:6, 11:9; Dietmar Buss 2:6, 3:6; Maged Hassanien 6:7, 5:7; Doppel: Roth/Hassanien 7:6, 4:6, 9:11; Senica/Buss 6:4, 0:6, 6:10

Herren 70 Gruppenliga TC Schwanheim – MSG TC Bürstadt/TC Hofheim 4:2

Die Einzel konnten ausgeglichen gestaltet werden. Helmut Matzner und Dieter Schmidt konnten ihre Spiele jeweils glatt in zwei Sätzen gewinnen. Leider gingen beide Doppel an die Schwanheimer, womit die knappe Niederlage besiegelt war.

Einzel: Dieter Schmidt 6:4, 6:4; Guenter Klug 0:6, 1:6; Manfred Weiss 2:6, 1:6; Helmut Matzner 6:1, 6:1; Doppel: Klug/Herbert Deichsel 0:6, 1:6; Schmidt/Matzner 4:6, 3:6

Herren 65 Bezirksoberliga TC Bürstadt – SKG Stockstadt 2:4

Ein enges Match zum Saisonstart. Drei Einzel gingen in den Entscheidungssatz. Davon konnten die Bürstädter Horst Saam und Werner Brozio zwei Einzel für sich entscheiden. Da jedoch beide Doppel an die Gegner aus Stockstadt gingen, reichte es letztlich nicht zu einer Punkteteilung.

Einzel: Hubert Mallig 1:6, 2:6; Werner Brozio 6:2, 2:6, 14:12; Horst Saam 6:7, 6:1, 12:10; Klaus Pfeifer 6:7, 6:1, 4:10; Doppel: Brozio/Saam 5:7, 3:6; Erhard Zimmermann/Karl-Heinz Schweikert 5:7, 2:6 red

