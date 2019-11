Eberle Chef im Parlament

Bürstadt.Das Bürstädter Stadtparlament hat in seiner Sitzung am Mittwoch einige Bauprojekte auf den Weg gebracht und Personalentscheidungen getroffen.

Vorsitz in der Stadtverordnetenversammlung: Jürgen Eberle ist neuer Stadtverordnetenvorsteher in Bürstadt. Er wurde in geheimer Wahl mit 24 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen zum Nachfolger von Ewald Stumpf bestimmt, der sein Amt zum 31. Oktober niedergelegt hat.

Ortsgericht Bürstadt: Ortsgerichtsvorsteher Peter Jakob legt sein Amt zum 31. Dezember nieder. Matthias Größler wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Größler ist dann auch Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk in Bürstadt.

Bebauungspläne: Für ein Fünf-Familienhaus in der Oberschultheiß-Schremser-Straße und für ein Mehrfamilienhaus auf dem Grundstück des ehemaligen Spielplatzes in der Kettelerstraße wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst. Die Grünen wiesen in beiden Fällen darauf hin, dass laut Baugesetz ein Spielplatz auf dem Gelände oder in unmittelbarer Nähe vorhanden sein muss.

Wettaufwandsteuer: Einstimmig beschlossen wurde die Neueinführung einer Wettaufwandsteuer, die 30 000 Euro bringen soll. Die Grünen forderten, dass dieses Geld für Suchtprävention und die Schuldnerberatung verwendet werden soll. Darüber wird nun innerhalb der Haushaltsberatungen gesprochen.

Sonneneck V: Die Straßennamen für den fünften Abschnitt des Neubaugebiets wurden gebilligt.

Raiffeisenturm: Der Raiffeisenturm und die Hallen, die in städtischem Besitz sind, werden abgerissen. Gleichzeitig soll die Stadt Gespräche mit den Besitzern der anderen Hallen über die künftige Nutzung führen und Kontakte zu Investoren knüpfen.

Sanierung Sporthalle in Bobstadt: Das Stadtparlament hat die Variante zwei mit Essensausgabe, Kühlzelle und Abstellraum beschlossen, die Mehrausgaben von 50 000 Euro mit sich bringt. kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019