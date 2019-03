Ehepaar Klüber begleitet Tierkinder

Bürstadt.Die Bürstädter Filmemacher Alois und Angelika Klüber zeigen am Donnerstag, 28. März, 16 Uhr, im Briebelsaal des Bürstädter Altenheims St. Elisabeth wieder zwei Filme. Beide sind im vergangenen Jahr entstanden. Der erste beschäftigt sich mit Tierkindern an Land und auf dem Wasser und wurde am Biedensand in Lampertheim gedreht. Aus dem Leben einer Nilgans berichtet der zweite Film. Die Nilgans hatte 2018 in den Bäumen des kleinen Biotops ihre sechs Jungen zur Welt gebracht. Vom ersten Tag an begleiteten die Filmemacher die Gänsefamilie. Alle Interessierten sind zu der Vorführung eingeladen. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019