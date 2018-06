Ehrenamtliche helfen Betroffenen

Anzeige

Bürstadt.Was Hans-Dieter Niepötter mit der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen hat, sei ein „Leuchtturmprojekt“. Das sagte Mario Leisle von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe mit Sitz in Gütersloh. Er ist dort für Kommunikation und Fundraising zuständig.

Mario Leisle besucht die Selbsthilfegruppen in Deutschland und war nun auch in Bürstadt zu Gast, um die Stiftung beim monatlichen Treffen im Altenheim St. Elisabeth vorzustellen. Vorher hatte Leisle noch ein Videointerview mit Niepötter geführt, das fürs Internet gedacht ist. „Die Anzahl der Selbsthilfegruppen geht ständig zurück, weil es sehr schwer ist, einen Ersatz für den Gruppenleiter zu finden, wenn der nicht mehr will oder kann“, betonte der Pressesprecher. Es gab bis vor Kurzem noch 470 Gruppen, inzwischen ist die Zahl auf 440 zurückgegangen. Die Stiftung feiert das 25-jährige Bestehen. Inzwischen sind an vielen Krankenhäusern die „Stroke Units“ (Abteilungen für Schlaganfall) entstanden. So sei für 95 Prozent der Orte in Deutschland eine solche Station innerhalb von 30 Minuten erreichbar.

Die Gruppentreffen in Bürstadt sind am dritten Donnerstag im ... Die Gruppentreffen in Bürstadt sind am dritten Donnerstag im Monat in St. Elisabeth, Rathausstraße 4, barrierefreier Zugang. Hans-Dieter Niepötter ist unter 06206/7 55 58 zu erreichen. Infos: schlaganfall-hil fe.de und über www.face

Es gibt zwei Bereiche, für die sich die Stiftung besonders stark macht. Zum einen ist es die Ausbildung von ehrenamtlichen Schlaganfall-Helfern. „Sie sollen den persönlichen Kontakt suchen, sobald ein Betroffener aus dem Krankenhaus oder der Reha wieder zu Hause ist“, so Leisle. Diese Helfer sollten an einen Pflegedienst angegliedert sein, denn dort gibt es Kontakte zu den Patienten. Aufgabe ist es, den Betroffenen bei der Selbstständigkeit im Alltag, der Wiedergewinnung der Mobilität zu unterstützen und Ansprechpartner für die Angehörigen zu sein.