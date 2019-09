Ehrungen im Mittelpunkt

Bürstadt.Der MGV Harmonie Bürstadt lädt am Samstag, 28. September, wieder seine aktiven und passiven Mitglieder sowie deren Angehörige zu einem Familienabend in das Vereinsheim in der Waldgartenstraße ein.

Ab 19 Uhr wird zunächst ein deftiges Abendessen serviert. Im Anschluss werden verschiedene Formationen der Harmonie-Chöre auftreten. Dies ist der Auftakt zu den Ehrungen der verdienten und langjährigen Vereinsmitglieder. In diesem Jahr stehen insgesamt 33 Ehrungen auf dem Programm. Sie werden durch den Vorsitzenden vom Sängerkreis Bergstraße, Heinz Ritzert, und den Vorsitzenden des MGV Harmonie Bürstadt vorgenommen.

Ein weiterer Höhepunkt wird das Aufhängen des Kerwekranzes und die Kerweredd von Claus Laut sein. Zu den Klängen von Heinz Kilian kann auch das Tanzbein geschwungen werden. red

