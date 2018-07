Eigene Erfahrungen mit anderen teilen

Anzeige

„Die Selbsthilfegruppe bietet die Möglichkeit, in einer offenen und vertrauensvollen Atmosphäre über sich zu sprechen, über die eigenen Gefühle, Ängste, Sorgen und Nöte aber auch über aufkommenden Frust und Wut, vielleicht aber auch über die schönen und dankbaren Momente einer Pflege und Betreuung“, so die Caritas-Mitarbeiterin. Sie selbst habe diese ganze Gefühlspalette durchlebt, als es in der eigenen Familie einen Pflegefall gab. Zu dieser Zeit hätte sie sich einen Austausch in einer Gruppe gewünscht.

Auch Beate Weidner-Werle wird bei Hausbesuchen oft auf eine Selbsthilfegruppe angesprochen. „Die Menschen stecken in belastenden Situationen. Es ist ihr Wunsch in einer Gruppe über sich, ihre Anliegen und Sorgen reden zu können.“ Sie ist froh, dass dieses neue Angebot ab Juli jeden dritten Mittwoch im Monat stattfindet. Sie betont, dass die Gruppe für alle Menschen geöffnet ist, die pflegen oder betreuen.

Denn es sind nicht nur die Menschen, die ihre Angehörigen zuhause pflegen, die sich austauschen möchten. Auch im Altenheim trifft Birgit Mascetta auf Angehörige, die gerne mit anderen reden möchten, die ähnliche Probleme haben. Nicht selten hätten Angehöre mit Schuldgefühlen zu kämpfen, wenn sie Familienmitglieder ins Heim bringen.

Die drei Koordinatorinnen sind sich einig, dass all diesen Menschen die Gruppe helfen kann, denn so können sich die Menschen unterstützen und zusammen Schwierigkeiten meistern. Sie können von den Erfahrungen der anderen gegenseitig profitieren. Daher sind Menschen in Selbsthilfegruppen nicht nur hilfesuchend, sondern zugleich auch Helfer und Unterstützer für die anderen. red

