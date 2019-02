Ein etwas anderer Kappenabend

Riedrode.Der dritte Kappenabend des 2016 gegründeten Bürstädter Bollerwagenclubs (BBC), der im Bürgerhaus Riedrode vor etwa 140 kreativ kostümierten Narren über die Bühne ging, dauerte bis tief in die Nacht. Engel, Teufel, Schotten, Einhörner, Scheichs, Piraten, Piloten, Sträflinge, Stewardessen und sogar ein Schneewittchen lachten über visuelle BBC-Rückblicke zu schwermütiger Musik.

Die aus vier Personen bestehenden Vereinigung, bei der Christopher Göttle und Oliver Dragicevic als Präsidenten, Büttenredner und Tänzer fungierten, erhielt durch Christopher Münch und Stephan Göttle närrische Verstärkung. Mit fastnachtlichem Übermut und einer kräftigen Prise Kokolores gestanden sie: „Wir sind anders!“ und setzten den Narrengruß „Helau“ vergnügt mit einem kräftigen „Zickezacke“ um. Uralte Witze – über die das Publikum am Ende doch kräftig lachen konnte – gehörten ebenso zum Programm.

Doch beim „etwas anderen Kappenabend, wo kaum jemand weiß wo es lang geht“, funkelte trotzdem so mancher Stern am närrischen Himmel. Christopher Münch – ehemaliger VfR-Spieler und geübter Büttenredner – trieb dem meist jungen Publikum mit seinen Schilderungen aus dem Leben eines Hausmeisters, Schwimm- oder Skilehrers die Lachtränen in die Augen.

Dagegen vergriff sich Christopher Göttle als „Mann vom Landratsamt“ ein um das andere Mal politisch unkorrekt in Schelte und Verallgemeinerungen zum Thema Ausländer und deren vermeintlicher „Verfehlungen“. Nur vereinzelter Applaus und das Gefrieren von Gesichtszügen waren im Publikum nicht zu übersehen. Aus diesem wenig karnevalistischen Schlamassel riss ihn Kappenabendbesucher Jochen heraus. Als Büttenredner „auserkoren“, lieferte er eine ebenso gute Show ab wie der „Bensemer“ Rolf Weihrich.

Trommelgruppe heizt ein

Nach einer Pause sorgte die Trommelgruppe der Feuerwehr Bürstadt-Hofheim unter der Leitung von Erik Minnder für neuen Schwung.

Das gelang auch den „Tanzperlen“ des Spiel- und Kulturkreises Bürstadt. Unter der Regie von Trainerin Teresa Ohl glänzten die Mädels, die als „Hahn im Korb“ Heiko Patzina zur Verstärkung dabei hatten, als gefährlich aussehende Vampire.

Zwischenzeitlich war auch das Bürstädter Stadtprinzenpaar Manuela II. und Marcel II. mit Begleitung eingetroffen. Wie das Publikum lachten sie über Oliver Dragicevics Vortrag über „Peter Ehnis alias Penisnase“ und die Büttenrede von Christopher Göttle, der eine „Tanzmaus“ zum Gegenstand seiner Blödeleien gemacht hatte.

Närrisch-tänzerische Darbietungen mehr oder weniger begabter Männer setzten dem Abend endgültig die Krone auf. Tänzer aus Worms, die zum Hip-Hop-Song „Ice, Ice Baby“ das Publikum begeisterten und der „akrobatische Augenschmaus“ für die die „Bolletänzer“ – leicht bekleidet im Tütü und Six-Pack-T-Shirt samt Plastikgitarre die Bühne rockten – wurden vom Publikum gefeiert. So gelang der Übergang in eine lange Partynacht ohne große Anstrengungen.

© Südhessen Morgen, Montag, 04.02.2019