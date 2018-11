Bürstadt.Bürstadt ist stolz auf seine jungen Sportler und auf seine ehrenamtlichen Vereinsstrukturen. Das brachte die Stadt am Dienstagabend einmal mehr mit der Sportlehrehrung für Jugendliche zum Ausdruck. Insgesamt 228 Nachwuchsathleten aus elf Vereinen zeichneten Bürgermeisterin Bärbel Schader und Sozialausschussvorsitzende Ursula Cornelius im vollbesetzten Bürgerhaus aus.

Ob Süddeutscher Meister, Hessen-, Kreis- oder Gaumeister, ob Erster- oder Zweitplatzierter: am Dienstagabend waren sie alle Sieger. „Ein Hoch auf euch!“ rief ihnen Bärbel Schader zum Abschluss der feierlichen Veranstaltung zu. „Bürstadt ist stolz auf euch!“ Eigentlich sei ohnehin jeder Sportler von vornherein ein Gewinner. „Nicht allein Medaillen und Pokale zählen. Der wirkliche Lohn ist das Gemeinschaftserlebnis, zusammen zu kämpfen, Fairness zu erfahren und einander auch über Enttäuschungen hinweg zu helfen“, betonte die Rathauschefin.

Beitrag zur Integration

All das mache den Sport so lohnend. Er bringe unterschiedlichste Menschen zusammen und leiste einen „unheimlich wichtigen“ Beitrag zu deren Integration. Der Ehrenabend sei deshalb – genau wie die zahlreichen Sportveranstaltungen in Bürstadt – ein „Zeichen zur Gesundheitsförderung“. Die jungen Nachwuchssportler ernannte die Stadtchefin in diesem Zusammenhang zu „Repräsentanten unserer Stadt“.

Bevor die jungen Sportler aus 16 verschiedenen Sparten auf die Bühne gerufen wurden, gestaltete Thorsten Hof den unterhaltsamen Teil des Abends. In Bürstadt gehört es schon zur Tradition, dass der Sportredakteur des „Mannheimer Morgen“ bekannte Sportpersönlichkeiten zum Interview bittet. So waren in der Vergangenheit Timo Hildebrand oder der behinderte Tischtennisstar Hartmut Freund zu Gast. In diesem Jahr plauderte Hof mit dem Bürstädter Timo Litters. „Ob Triathlon, Ultralauf, Bergsteigen, Abenteuerreise oder Naturfotografie – Timo testet immerzu seine Grenzen aus“, stellte der Journalist seinen außergewöhnlichen Interviewgast vor.

Der 33-jährige ist wahrlich kein Sportler, wie man ihn alle Tage trifft. Er lässt sich nicht auf eine Sportart reduzieren, bricht immer wieder zu neuen Ufern auf. Mit dem Rad ist der Bürstädter vor fünf Jahren in 37 Tagen und 4200 Kilometern über fast 40 000 Höhenmeter bis nach Lissabon gefahren. Sogar nach Indien ist er schon zu einer Spendentour mit dem Drahtesel aufgebrochen. Mittlerweile rennt er bei Ultraläufen mehr als 100 Kilometer quer durch den Dschungel Costa Ricas oder die Einöden Andorras.

Triathlon und Marathon sind dem Weltenbummler schon lange nicht mehr genug. Ein Ironman habe ihm gar so viel Spaß gemacht, dass er sich wunderte, als er schon vorbei war. Dazu bereist Litters ferne Länder. Bei einer Expedition in die argentinischen Anden – und auf den Aconcagua, mit 6961 Metern der höchste Berg außerhalb Asiens – lernte er seine Frau kennen. Der 33-Jährige ist ein Tausendsassa, der die Extreme liebt. Angefangen habe alles mit der Vorbereitung zum Marathon im Jahr 2008. Seitdem kam eines zum anderen – mittlerweile ist der Weg das Ziel.

Immer mit dabei: sein Fotoapparat. Denn Litters ist neben dem Sport und Beruf auch Naturfotograf. Dem Publikum zeigte er sein Original-Rad, sein Campingzelt und Fotoaufnahmen seiner Reisen. Sein Tipp an den Nachwuchs? „Die Schule ist erstmal das Wichtigste“, meinte er. Ansonsten brauche es konkrete Ziele. „Ein tolles Vorbild“, fand Moderator Hof. Und auch die Jugendlichen wirkten von den Abenteuern begeistert. Und es müsse ja nicht gleich ganz so extrem sein, meinte einer der Geehrten lachend.

