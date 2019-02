Ein Käfig voller Narren

Bobstadt.„Manege frei“ heißt es am Faschingssamstag, 2. März. Das Faschingskomitee der TG Bobstadt lädt erneut zur Faschingsparty in einen „Zirkus voller Narren“ in die Sporthalle ein. Gefragt sind Zirkusdirektoren, Clowns, Artisten, Tänzerinnen und wilde Tiere, die kostümiert unter der Zirkuskuppel ihre Lust am Feiern und Tanzen ausleben wollen.

Zur Musik der Show- und Coverband „Remember“ dürfen die Partygäste kräftig abfeiern und den Abend auch beim Auftritt des Männerballetts 7Up in vollen Zügen genießen. Wer Durst hat, darf diesen an der „Clowns-Bar“ stillen, und auch gegen den kleinen Hunger wollen die Veranstalter vorgehen.

Einen Tag vorher, am Freitag, 1. März, steht von 18.11 bis 21 Uhr das Foyer erneut den Schülern ab der dritten Klasse offen. Neben fetziger DJ-Musik und bunten Lichtern gibt es alkoholfreie Getränke und Brezeln. Für die jüngsten Faschings-Fans findet am Fastnachtsdienstag, 5. März, die Kinderfaschingsparty ebenfalls in der Sporthalle statt. Zwischen 14.11 und 17 Uhr darf gespielt, getobt und getanzt werden. Fell

