Ein Lied kann eine Brücke sein

bürstadt.In den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts, als Homosexuelle in Deutschland noch „richtig“ diskriminiert wurden, als schwuler Sex für viele Menschen ein Schreckgespenst war und Freddie Mercury höchstens als bisexuell gelten durfte, da gab es einen gut gelaunten Schwulenchor aus Heidelberg – die RosaKehlchen. Er trat in Straps und Fummel auf. Manchmal fielen die Brustimplantate aus den Kostümen. Die Programme hatten Titel wie: „Von Fröschen, Schweinen und Prinzen“, „James Bond – For You Guys Only“ oder „Habemus Mama – Eine Geschichte von Reichtum und Schönheit“. Sie sangen von Liebe und auch manchmal von Sex.

Musikalisch reicht der Bogen von Barock bis Pop. Altbekanntes nimmt durch in der Regel selbst geschriebene Texte und Arrangements manchmal eine unerwartete Wendung. Auch szenisch-choreographisch kann man von ihnen etwas anderes erwarten als von einem traditionellen Männergesangverein. Kurzum: Die RosaKehlchen sind nicht nur hörens-, sondern auch sehenswert.

Und heute? Sind denn Schwule längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Vorurteile hat doch heute keiner mehr – oder etwa doch? Die Bühnenprogramme jedenfalls sind nicht einfach nur amüsant. Sie enthalten auch immer eine Botschaft – über die sich niemand groß wundern dürfte.

Gleiche Rechte für alle: Mit diesem Ziel haben sich die RosaKehlchen 1992 in Heidelberg gegründet und setzen sich seither mit ihrer Musik, ihren Programmen und Benefiz-Aktivitäten dafür ein. Die Kritiker bescheinigen dem etwas anderen Männerchor aus Heidelberg ein „Repertoire, das von der Norm abweicht“, „Selbstironie“ und ein „hohes gesangliches Niveau“.

Interessierte sollten nicht die Chance verpassen, die RosaKehlchen am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr in all ihren historischen Facetten in der evangelischen Kirche Bürstadt schillern zu sehen. In der Konzertpause gibt es wie immer die Möglichkeit, sich bei Snacks und Getränken mit den Konzertbesuchern auszutauschen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.01.2019