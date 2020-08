Ein Paradies für Schwalben

Bobstadt.Der Blick richtet sich gen Himmel. Dort sieht man sie über Haus und Hof kreisen: Dutzende von Rauchschwalben. Auf dem Pferdehof der Familien Aßmacher und Szekely in Bobstadt haben die Schwalben ein Paradies gefunden: Natur, offene Flächen, Wasser, Lehm, Insekten und schwalbenfreundliche Menschen, die den Tieren Raum geben und sich um sie kümmern. Dafür erhielten Marion Gengnagel und Saskia Mühlum nun von Michael Held, dem Vorsitzenden des Bürstädter Nabu, die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ nebst Plakette des Naturschutzbundes.

Damit werden Naturfreunde gewürdigt, die Schwalbennester an oder in ihren Gebäuden erhalten, die Tiere bei sich wohnen lassen und sich so für den Schutz der Vögel einsetzen. Denn deren Lebensbedingungen verschlechtern sich zusehends: durch Sanierungsmaßnahmen an Häusern, versiegelte Flächen, fehlende Pfützen und damit Lehm für den Nestbau, durch intensive Landwirtschaft und weniger Insekten. Daher finden Schwalben seltener geeignete Nistmöglichkeiten.

Doch dies alles wird ihnen auf dem Pferdehof geboten. Seit Jahrzehnten finden sie hier offene Ställe, genügend Futter, Pfützen, Lehm und vor allem Menschen, denen sie am Herzen liegen. „Hier gab es schon immer Schwalben, in den vergangenen Jahren wurden sie immer mehr“, freuen sich Marion Gengnagel und Saskia Mühlum, die sich um die Tiere kümmern und ihre Freude an ihnen haben.

Die Rauchschwalben kreisen über den Hof. Den ganzen Tag herrscht reges Treiben und Zwitschern. Abends finden sich alle auf erhöhten Stellen, Leitungen und Nestern im Stall ein. „Wir haben versucht, alle zu zählen. Um die 85 sind es aktuell. Es ist zudem schon die zweite und dritte Brut“, so Mühlum. Über 20 Nester werden bewohnt. Michael Held bestätigte, dass die Schwalben dort, wo sie sich wohlfühlen und optimale Lebensbedingungen vorfinden, mehrmals brüten. Dies zeichne dieses Gebiet auch aus, eine wahre Oase für Schwalben und weitere Tiere. So finden sich hier auch vermehrt Eidechsen oder Hirschkäfer.

Die Rauchschwalben bauen ihre Nester gerne im Inneren von Ställen und Scheunen, an Balken, Wänden oder Mauervorsprüngen. Ihre Nahrung – fliegende Insekten – fangen sie im Stall oder draußen in luftigen Höhen. Mühlum und Gengnagel beobachten oft, wie die Elterntiere auf die Jagd gehen und ihren Nachwuchs füttern. Manchmal fällt auch schon mal eine kleine Schwalbe aus dem Nest. Die beiden Schwalbenfreundinnen retten die Tiere und legen sie zurück. „Die Elterntiere füttern sie dann auch weiter“, freuen sie sich. Bei der aktuellen Hitze sorgen sie für die Tiere zusätzlich mit Eimern voll mit Wasser für Abkühlung. Einige Jungtiere mussten sie mit Wasser aufpäppeln. Auch Nester fielen schon komplett ab. Dann wurden die Bewohner in Schüsseln umquartiert, die erhöht aufgestellt wurden. Weiterhin haben sie künstliche Nester für die Schwalben gebaut, die ebenso angenommen werden. „Hier stimmt einfach alles“, findet Michael Held, die Lebensbedingungen plus eine liebevolle Pflege durch Menschen. Daher wird der Hof als „Schwalbenfreudliches Haus“ ausgezeichnet.

Der Anblick der Schwalben erfreut, macht zugleich auch nachdenklich. Denn in diesem Bobstädter Naturbereich ist ein Gewerbegebiet geplant, dem die Naturschützer sorgenvoll entgegenblicken. Viele naturbelassene Bereiche fallen dann weg, der Lebensraum und die Lebensbedingungen der Tiere werden stark eingeschränkt. Der Nabu Bürstadt hat gemeinsam mit der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz bereits gegen dieses Vorhaben eine Stellungnahme eingereicht. Eine Zukunft der Schwalben vor Ort erscheint nach aktueller Planung kaum weiter möglich zu sein. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.08.2020