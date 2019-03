Ein Platz zum Reden und Feiern

Bürstadt.„Heute feiern wir die Eröffnung unseres neuen Jugendhauses”, jubelte Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader. Es solle eine sichere Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche werden, ein Ort für Freizeitaktivitäten und gemeinsame Unternehmungen, aber auch, um einfach nur miteinander „abhängen” zu können, zum Reden, Freunde treffen, Musik hören, lesen, basteln, sich bewegen oder werkeln.

Ein großer Dank ging an die engagierten Mitglieder des Jugendrates, welche den „Traum” vom neuen Jugendhaus mitgetragen und gestalten hätten, betonte Schader. In diesem Jugendzentrum sollen Kinder und junge Leute Ansprechpartner für ihre Probleme finden und die Möglichkeit haben, eigene Ideen um zusetzten. Dennoch fange man in Bürstadt nicht bei Null an. „Die bisherige Jugendarbeit bietet eine Grundlage, Kooperationen mit Schulen und Vereinen sind vorhanden”, so die Bürgermeisterin. Mit der Sozialagentur Fortuna um Inhaber Oliver Haberer stünde hinter der Jugendarbeit nun ein verlässliches Team.

Seit September 2018 ist das Jugendhaus geöffnet und lockt mit Aktionen wie „Grill und Chill”, einem Tischkicker-, Fifa 19- oder Billardturnier. „Sehr gut besucht war das gemeinsame Geschenke einpacken vor Weihnachten”, lächelte Haberer. Das Jugendhaus sei ein Ort der Begegnung, soziales Lernen stände im Vordergrund. „Etwa bei der Basketball-AG: eine Verbindung von Sport und miteinander”, erläuterte Oliver Haberer.

Die Rathaus-Chefin bekräftigte: Wer sich hier wohl- und verbunden fühle, der sei auch eher bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich zu engagieren. Das Jugendhaus sei eine Säule dafür und eine wertvolle Grundlage für die künftige Jugendarbeit in Bürstadt.

Der Jugendrat setzte sich auch dafür stark ein und war auch bei der Organisation der Eröffnung eingebunden. So konnten sich die Gäste überall umschauen, es gab eine sportliche Rallye mit verschiedenen Stationen, der Jugendrat informierte über seine Arbeit und die anstehende Wahl und am Abend spielte die Band „Audiofeel”. Das Konzert wurde ebenfalls vom Jugendrat vorbereitet und mit Geld aus dem eigenen Etat finanziert. str

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019