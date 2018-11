„Ein rastloser Kämpfer für die CDU und seine Stadt“

Bürstadt.Aus der Bürstädter Kommunalpolitik ist Ewald Stumpf nicht wegzudenken: Mehr als die Hälfte seines Lebens hat sich der Bobstädter für sein Viertel, seine Stadt und seinen Kreis eingesetzt – und das mit einer Beharrlichkeit, die die Geduld vieler auf die Probe gestellt hat.

„Diese Eigenschaft brauchen Kommunalpolitiker. Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die mehr tun und geben, als sie müssten“, erklärte Peter Beuth. Extra aus Wiesbaden angereist, hat der hessische Innenminister am Dienstagabend dem Bobstädter die Freiherr-vom-Stein Plakette verliehen. Mit der Auszeichnung würdigt das Land Hessen Persönlichkeiten, die sich über 40 Jahre lang ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagiert haben.

Sein politisches Wirken beginnt Stumpf vor 43 Jahren mit dem Eintritt in die Junge Union. Das ist für Stumpf eine echte Lebensentscheidung, die er zur Herzensangelegenheit macht. Mehr als 100 neue Mitglieder gewinnt der CDUler über die Jahre für die Partei und mischt mit seiner Beharrlichkeit nicht nur die Bürstädter Kommunalpolitik auf. Seine Leidenschaft zahlt sich aus und Stumpf profiliert sich als Ortsvorsteher, Stadtverordneter und Ratsherr bis zum Parlamentschef und damit zum höchsten Repräsentanten der Stadt. Für eine Amtsperiode übernimmt er sogar die Verantwortung für die Region Bergstraße und stellt sich im Kreistag einer inneren Zerreißprobe – hier muss er sich gleichzeitig für die Wünsche der Region und der Stadt einsetzen.

Dass Kommunalpolitik nicht nur die unmittelbarste Art der Politik, sondern oft anstrengend ist, weiß Innenminister Beuth: „Hier muss man sich direkt am nächsten Morgen beim Bäcker für politische Beschlüsse rechtfertigen. Ehrenamtliche wie Stumpf sind das Bindeglied und Scharnier der Bürstädter Bürgerschaft.“ Bis heute ist der 74-Jährige Stadtverordnetenvorsteher. Für seine klaren Worte schätzen ihn im Stadtparlament auch andere Parteien: Damit, so FDP-Stadtverordneter Burkhard Vetter, habe sich Stumpf großen Respekt eingehandelt. Auch die eigene Partei, verrät Fraktionschef Jürgen Eberle, habe dem Ehrenmitglied viel zu verdanken: Als die CDU vor einigen Jahren einen Kandidaten für den hessischen Landtag sucht, bringt Stumpf geschickt Alexander Bauer ins Gespräch, indem er alle Stadtverbände von seinen Wunschkandidaten überzeugt. „Er war und ist ein rastloser Kämpfer für die CDU und seine Stadt“, findet Bauer, der in seinem Büro sogar einen eigenen Ordner nur für die Beschwerden von Stumpf angelegt hat. Heute vertritt Bauer als Abgeordneter in Wiesbaden die Parteibasis. Und auch Stumpfs Ehefrau Veronika, die immer an seiner Seite war, rückt kurz ins Rampenlicht: „Ein großes Stück der Plakette gehört auch Frau Stumpf“, erklärte Beuth wissend. Und Ewald Stumpf? Für ihn war und ist es immer ein Bestreben, den Menschen zuzuhören. „Einzig die innere Zerrissenheit im Kreistag mochte ich nicht“, räumt der zu Tränen Gerührte noch ein.

