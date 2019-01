„Ein Raum, den bald jeder mag“

Bürstadt.Essen gibt’s heute noch keins in der neuen Mensa – gefeiert wird aber trotzdem: Fast alle 560 Schillerschüler versammeln sich auf dem Hof und schmettern ihren Besuchern ein musikalisches „Herzlich willkommen!“ entgegen. Rektor Torsten Wiechmann begrüßt die Gäste von Kreis, Schulamt und Politik, die alle an der Verwirklichung des Projekts beteiligt waren. „Aber nur ganz kurz“, kündigt er an. Die Kinder sollen schnell wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren. „Es ist ja eisekalt“, begründet Wiechmann.

Trotzdem trägt der Schulchor noch ein eigens auf die Mensa gedichtetes Lied vor. „Ab heute haben wir einen tollen Raum, den bald jeder Schillerschüler mag“, singen die Jungs und Mädchen. Die Klasse 3 s tanzt und singt den Schneemann-Rap, witzig verkleidet und mit lässigem Hüftschwung. Und auch Landrat Christian Engelhardt begrüßt – trotz Minusgraden – seine kleinen Gastgeber: „Wer über Mittag hierbleibt, soll auch lecker essen können“, erklärt er.

Zahlen machen Eindruck

2,6 Millionen Euro habe der Neubau gekostet, berichtet er – und ein beeindrucktes Raunen geht durch die Zuhörerreihen. „Kann man so viel Geld überhaupt ausgeben?“, wundert sich ein Drittklässler. Es geht noch viel mehr: Für mehr als 23 Millionen Euro wird das komplette Schulhaus umgebaut, kündigt der Landrat an. „Das wird richtig spannend.“ Es kommt also noch viel mehr Baulärm auf Kinder und Kollegium zu. Rund eineinhalb Jahre hat es vom ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung gedauert, und vor allem im heißen Sommer, als die Fenster aufgerissen werden mussten, sei das Ganze doch eine ziemliche Belastung gewesen, erzählt Wiechmann – inzwischen aber nur noch den erwachsenen Gästen in der warmen Mensa. Für die Schüler geht der Unterricht wieder weiter.

Eigentlich habe das Zusammenspiel zwischen Schule und Baufirmen ganz gut funktioniert. „Die Arbeiter haben unermüdlich Bälle über den Bauzaun in den Hof zurückgekickt“, berichtet der Schulleiter lächelnd. Die Erst- und Zweitklässler haben eigens eine kleine Zeitung herausgegeben. „Auf der Baustelle“, lautet der Titel. Darin gibt es eine kleine Umfrage unter Schüler. „Es ist gut, dass eine Mensa gebaut wird und es ist schlecht, dass der Schulhof kleiner ist“, findet zum Beispiel der sechsjährige Lucas. Theresa und Lia haben den „Chef der Baustelle“ interviewt, der Niko heißt, 14 Jahre in seinem Beruf arbeitet, Hammer und Kelle braucht – und seinen Beruf mag, weil er immer woanders ist. Eine ganze Menge Artikel gibt es außerdem zu Projekten wie „Werde Bauarbeiter“ oder „Hämmern und Sägen wie ein Schreiner“.

Die Zeitungen liegen auf den Tischen aus, an denen die Gäste Platz genommen haben. Noch fehlen einige Möbel, seien aber bestellt, berichtet der Schulleiter. Dennoch wirkt die Mensa hell und freundlich mit den weißen Wänden und leuchtend gelben Akzenten. Die Stühle in Orange, Hellgrün und Hellblau sorgen für weitere Farbtupfer. 140 Kinder können ab dem 5. Februar hier gemeinsam essen. „Für uns eine große Erleichterung“, sagt Wiechmann. Künftig können 280 Schüler in zwei Schichten nacheinander satt werden. Noch sieht das ganz anders aus: 170 Kinder sind zurzeit fürs Mittagessen angemeldet. In den kleinen Speisesaal passen allerdings viel weniger. Bis alle durchgefüttert sind, dauert es also eine ganze Weile.

Der Neubau dient allerdings nicht nur als Mensa, sondern auch für Konferenzen, Elternabende und Veranstaltungen aller Art. Und auch die Schülerbetreuung Bärenhöhle darf den Saal bei schlechtem Wetter nutzen. Über Tischsitten und gesunde Ernährung werden die Schüler höchstwahrscheinlich auch einiges erfahren. Damit ginge auch der Wunsch von Landrat Engelhardt in Erfüllung.

Bürgermeisterin Bärbel Schader freut sich dagegen auf viele Feste. Dabei hat sie die nächste Baustelle im Blick. Rund sechs Jahre könnte es dauern, bis alles fertig ist. „So lange warten wir aber nicht. Wir feiern zu jeder Gelegenheit.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.01.2019