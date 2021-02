Ein Stickeralbum wie bei den Großen

Biblis.„Seit März 2020 müssen wir mit neuen, schwierigen und kaum planbaren Umständen zurechtkommen. Das verlangt uns sehr viel ab, auf allen Ebenen des Lebens“, so der Vorsitzende Michael Seibert vom JFV BiNoWa. Hierbei sei es besonders wichtig, mit dem Nachwuchs in Kontakt zu bleiben. Dies gelang mit der Idee, ein Fußballstickeralbum anzubieten, in dem die Bilder von Spielern des JFV sowie der Seniorenmannschaften der Stammvereine eingeklebt werden konnten. Für den Verkauf der Sammelbilder bedankte sich der Verein beim Team des Kiosks „Hütchen“ in Biblis.

Die Aktion mit dem Stickeralbum sei ein voller Erfolg gewesen und dauere noch an. Es gäbe noch Tütchen mit jeweils fünf Sammelbildern zu erwerben. „Damit konnten wir den Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Spielern eine große Freude machen“, sind sich die Verantwortlichen sicher. Die Sammellaune und der Tauschspaß seien in den vergangenen Wochen ausgebrochen. Die Idee zu diesem Album stammt von Patrick Wagner vom FV Biblis. Angelehnt ist das Vereinsstickeralbum an den bekannten Alben, die etwa während Fußballeuropa- oder -weltmeisterschaften im Umlauf sind und mit Bildern der Spieler, mit Mannschaftsfotos und glitzernden Emblems beklebt werden können.

Das Stickerheft des Vereins beinhaltet die wesentlichen Daten zum JFV sowie zu den Stammvereinen. Denn der JFV ist für die Nachwuchsarbeit der drei Vereine FV Biblis, SG NoWa sowie Alemannia Groß-Rohrheim zuständig. Ab den Bambinis bis zur A-Jugend spielen insgesamt 200 Jungen und Mädchen beim JFV, Mitglied sind diese jedoch in ihren jeweiligen Stammvereinen. Dorthin sollen sie nach der Ausbildung zurückkehren, um dann die Seniorenmannschaften zu unterstützen. Die Idee war, dass die Alben als Weihnachtsgeschenk 2020 ausgegeben werden, somit wurde schon frühzeitig ein 76-seitiges Album kreiert, in dem sich Schüler- und Jugendmannschaften dann wiederfinden sollten, ebenso die Seniorenspieler. Hierfür fand für die Spieler im Spätsommer, mit Hygienekonzept, ein Fotoshooting in der Pfaffenauhalle statt. An zwei Tagen nahm ein professioneller Fotograf 370 Bilder auf, Einzelporträts sowie Mannschaftsfotos. Die Alben sollten zu Weihnachten verschenkt werden, insgesamt 350 Alben wurden bisher ausgegeben, diese konnten ergänzend auch gekauft werden. Dafür benötigte der Verein noch eine Verkaufsstelle für die Stickertütchen. Das Team vom Kiosk „Hütchen“ in Biblis, Elke Krämer, Ramona Günther, Yvonne Spira, Carmen Hinzel, Jutta Müller und Hilde Gutjahr, übernahm schließlich den Vertrieb.

Heißbegehrte Tütchen

Die Tütchen waren sofort heiß begehrt. In jeder „Wundertüte“ befanden sich für einen Euro fünf zufällige Sticker, so dass es immer eine Überraschung war, wen man darin zum Einkleben vorfand. Damit begann dann auch das große Tauschen. Im Album befindet sich Platz für 375 Bilder. „Inzwischen haben wir 10 000 Bilder schon verkauft“, so Michael Seibert. Für den Verein war die Aktion ein voller Erfolg, zugleich konnte man den Kindern und Jugendlichen eine schöne Abwechslung bieten.

Michael Seibert und Torsten Morbitzer vom JFV bedankte sich für die Unterstützung beim Personalteam vom „Hütchen“ und überreichten ein Präsent. Der Dank der Verantwortlichen des JFV richtete sich an alle, die diese Aktion ermöglichten. Stellvertretend sei hier Yvonne Sobczak genannt. „Dieses Album werde in ein paar Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen, wenn die Spieler älter sind und sich beim Betrachten an diese Zeit erinnern“, meinte Seibert. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.02.2021