Biblis.Die Bewohner der Residenz am Weichweg feierten auch in diesem Jahr ihr Erdbeerfest, welches bei wunderschönem Wetter im Garten stattfinden konnte. Schon beim Betreten der Residenz konnte man an der von den Bewohnern gebastelten Dekoration sehen, um welches Fest es sich handelte.

Um 15 Uhr eröffnete Pflegedienstleiter Reiner Diehl das Fest mit launigen Worten und einem kleinen Gedicht. Anschließend übergab er das Wort an die Leiterin des sozialen Dienstes Jessica Wilker-Nahm, welche über den weiteren Verlauf berichtete.

Sodann las, wie schon zur Gewohnheit geworden, die Bewohnerin Gerda Vona mit viel Enthusiasmus ein Erdbeergedicht vor. Alle Redner erhielten verdienten Beifall. Auch ein Geburtstagskind wurde bedacht. Frau Berg erhielt vom Team ein kleines Blumengesteck.