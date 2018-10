Ein Tag voller Erinnerungen

Biblis.Blauer Himmel und viel Sonnenschein an einem Samstag im Oktober: Eigentlich hätte das Jahrgangstreffen des Bibliser Jahrgangs 1938 mit Partnern auch im Freien stattfinden können. Aber im Saal des Restaurants in Gernsheim waren die Tische schon gedeckt. Aber auch von dort konnte man die Fähre „Helene“ sehen, die zwischen den beiden Rheinufern pendelt und auch einige Schiffe, die trotz des niedrigen Wasserstandes unterwegs waren.

Nach dem Sektempfang begrüßte Alfred Kappel alle Anwesenden, darunter auch Heinz Laubner, der mit seiner Frau aus Herrenberg im Schwarzwald angereist war. Ein Dankeschön bekam Helmut Müller für seine dekorative Ausstellung von Fotos aus der Schulzeit und zurückliegender Jahrgangsfeiern. Nach dem gemeinsamen Mittagessen versammelte sich der Jahrgang am Rheinufer. Dort hatte Manfred Gölz bereits alle Vorkehrungen getroffen, um den Jahrgang „so richtig ins Bild zu setzen“. Danach folgten bei Kaffee und Kuchen e Vorträge von zwei Gästen. Gundolf Karg berichtete „Wie‘s früher war“, und Ingrid Wierer zitierte die Erzählung von Heinz Schenk, der einst die Unterhaltungssendung im Fernsehen „Zum Blauen Bock“ moderierte: „Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt“.

Musikalisch begleitet wurde der Nachmittag von dem Alleinunterhalter Hans Jürgen Sippel, der schon bei dem 75. Geburtstag im Golfclub Biblis-Wattenheim gespielt hatte. Viele Lieder aus früheren Zeiten regten zum Mitsingen an.

Am frühen Abend hieß es dann Abschied nehmen, denn immerhin war der Jahrgang schon am Vormittag auf dem Friedhof in Biblis, um an die verstorbenen Schulkameraden zu denken. Aber schon bald wird sich der Jahrgang zu einem Gottesdienst für die lebenden und verstorbenen Angehörigen des Jahrgangs 1937/1938 in der katholischen Kirche „St. Bartholomäus“ einfinden.

Das Jubiläumsjahr geht dann im Dezember mit einer kleinen Feier in der Gaststätte „Bruchweiher“ zu Ende. red

