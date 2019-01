Ein Tiger schaut Besuchern im Rathaus tief in die Augen

Biblis.Wenn Sonja Schmitt, Airbrush-Künstlerin aus Heppenheim, auftritt, versprüht sie ihren Charme und Witz farbenfreudig und inspirierend – ganz ähnlich geht sie auch mit einer Airbrush-Pistole um. Derzeit stellt sie unter dem Motto „Kunst im Rathaus“ erstmals ihre fotorealistischen Unikate in Biblis aus.

Bei der Eröffnung ihrer ersten eigenen Ausstelllung erzählte Sonja Schmitt, wie ihr beim Aufräumen die Airbrush-Pistole des Sohnes in die Hände gefallen war. Nachdem sie sich für das Aufheben des „Luftpinsels“ entschieden und einen zweitägigen Wochenendkurs für die richtige Handhabung hinter sich hatte, musste sie feststellen: „Mir taten die Finger weh.“ Sie besuchte weiterführende Kurse der Volkshochschule Mannheim und nahm seit 2010 an verschiedenen Workshops namhafter Künstler aus Holland, USA, Schweden und Deutschland teil.

Zunächst legte sie ihre Schwerpunkte auf Porträts, Fotorealismus und Fantasy, heute stellt sie sich auch den Herausforderungen von Tierporträts und Stillleben. Ihre Werke setzt sie nicht nur in Airbrush um, sie verwendet auch Pastell-, Acryl- und Ölfarben.

Die erste eigene Ausstellung brachte Schmitt zum Strahlen. Denn sonst hängen ihre fröhlich stimmenden Unikate mit farbenfrohen Motiven wie Micky Maus neben Bildern anderer Künstler. In Bürstadt ist sie ebenfalls bekannt: Sie hat dort schon Werke bei der jährlichen Kunstausstellung des Künstlervereins Bürstadt gezeigt – und wurde 2016 auch mit einem Preis ausgezeichnet.

Himbeere im Cocktailglas

Bei der Ausstellungseröffnung freute sich Bürgermeister Felix Kusicka über „das neue Flair“ im Verwaltungssitz. In sein Büro hat die Künstlerin – wohl nicht ganz ohne Hintergedanken – ihren „Joker“ gehängt. Auf dem Flur zum Bürgerbüro schaut ein täuschend echt aussehender Tiger den Besuchern tief in die Augen. Lust auf Sommer, Sonne und frische Früchte machen ihre Erdbeeren, die sie detailgenau auf Leinwand gebannt hat. Dazu passt eine Himbeere, die mit Schwung in einem Cocktailglas.

Unter den vielen Gästen bei der Vernissage war auch Künstler Martin Bähring, der die „Airbrush-Botschafterin“ vorstellte. Bähring ist ebenfalls ein gern gesehener und ausgezeichneter Künstler der Kunstausstellung in Bürstadt. Fell

