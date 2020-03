Ein weiterer Mosaikstein für den Erhalt von St. Michael

Bürstadt.Die Vorstandsmitglieder der Raiffeisenbank Bürstadt, Claus Diehlmann und Frank Ohl , trafen sich mit Pfarrer Peter Kern sowie Mitgliedern des Verwaltungsrats der katholischen Kirchengemeinde St. Michael in Bürstadt im Pfarrsaal zu einer Spendenübergabe. „Vor wenigen Tagen ging bei uns eine Spendenanfrage des Fördervereins Kirchenrenovierung St. Michael ein, auf die wir recht kurzfristig und schnell reagiert haben“, berichtete Vorstand Claus Diehlmann.

Die Kirche St. Michael präge nicht nur das Stadtbild, sondern sie sei auch identitätsstiftend für Bürstadt. „Daher unterstützen wir als lokale Bank die Renovierungsarbeiten gerne mit 2500 Euro“, fügte Claus Diehlmann an.

Geld dringend benötigt

Wie Harald Klöpsch vom Verwaltungsrat ergänzte, werde das Geld dringend für weitere Renovierungsarbeiten benötigt. Seit 2012 gibt es den Förderverein, und der hat bislang rund 80 000 Euro an Spenden eingesammelt. Die Sanierung des Kirchturms hat bereits einen hohen sechsstelligen Betrag verschlungen. Nun stehen noch weitere Sicherungsmaßnahmen für das Dachgebälk und die Erneuerung von Teilen der Fassade an. Die Gesamtkosten hierfür liegen im siebenstelligen Bereich.

„Die Diözese Mainz trägt zwar den Löwenanteil der Kosten, und es gibt noch Zuschüsse der Stadt sowie von der Landesdenkmalpflege, doch am Ende bleiben noch 120 000 Euro, die wir als Kirchengemeinde selbst tragen müssen“, fügte Klöpsch an. Dabei helfen solche Spenden, aber auch die verschiedenen Veranstaltungen wie etwa Kirche im Licht, der Kerzenverkauf an Ostern, das Kirchweihfest im Mai oder der Bazar im September.

Pfarrer Kern dankte der Raiba für die Spende und ergänzte, dass jeder noch so kleine Spendenbetrag ein Mosaikstein für den Erhalt von St. Michael darstellt. Der Spendenbetrag stammt aus Erlösen des Gewinnsparens der Raiba. Von jedem verkauften Los werden vier Euro gespart. Ein Euro geht in die Verlosung, und von diesem wiederum finden jeweils 25 Cent Verwendung für gemeinnützige Zwecke. Das sind pro Jahr rund 50 000 Euro.

