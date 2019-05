Ein Zaun aus Buntstiften

Bürstadt.An der Kindertagesstätte St. Peter in Bürstadt werkelten 14 Messdiener, um den Außenbereich in Richtung Wolfstraße in der 72-Stunden-Aktion zu verschönern. Dieser Bereich ist nur wenig einsehbar und liegt mit einem Apfelbaum in der Mitte zwischen Kirche und Pfarrhaus.

Mit dabei war Anja Reischert, die Verantwortliche für die Ministranten. „Die Mädels und Jungs sind zwischen neun und 20 Jahre alt. Ab und an bekommen wir Unterstützung von Mamas oder Papas“, berichtete sie. Mit den Messdienern ist es gar nicht möglich, die Nächte durchzuarbeiten. Daher haben sie erst ab Freitagmorgen mit ihrem Projekt angefangen. Der eigentliche Startschuss für alle Organisationen im Kreis fiel am Donnerstagabend um 17 Uhr in Heppenheim. Seit 8 Uhr war die muntere Truppe im Einsatz.

Wand wird gestaltet

Sie hatten vor, die Außenwand weiß zu streichen und dann noch mit einem gemalten Apfelbaum am großen Wandteil sowie Gras unter den niedrigen Fensterbänken zu verzieren. Zudem werden bunt bemalte Holzpfähle als Zaun angebracht. Und es gibt neue, selbstgemalte Holztafeln für die Sammelstellen der einzelnen Gruppen, die sich in der Kita und im Hort befinden. Die müssen sich nämlich bei Feueralarm an bestimmten Punkten versammeln. Das Holz hat Anja Reischert bei einem großen Baumarkt im Vorfeld gegen eine Spendenquittung bekommen.

„Der Marktleiter war sehr in Ordnung. Er hatte schon verschiedene 72-Stunden-Projekte unterstützt. Aber er war sofort bereit, auch unseres zu sponsern, als er gehört hat, dass Messdiener eine Kita aufhübschen wollen“, freute sich Anja Reischert. Die Latten zur Befestigung des Zaunes hatte sie von einem unweit gelegenen Dachdeckerbetrieb umsonst erhalten. Am Freitag waren die Ministranten dabei, der Wand einen frischen Anstrich zu verpassen, und einige Mädchen malten die Gruppensymbole in Form von Mäusen, Raben oder Igeln auf Holztafeln.

Die Wand sollte über Nacht trocknen, so dass tags darauf die bunte Bemalung angelegt werden kann. Der Männerkreis hatte die Latten angebracht. Die dünnen Pfähle waren mit der spitzen Seite nach oben als Buntstifte angemalt worden, eines trug sogar einen Radiergummi. Die Pfähle sollten dann den Zaun bilden. „Es waren jüngere Messdiener dabei, die vorher noch nie gestrichen hatten. Da muss man ganz genau erklären, wie das geht. Aber sie machen es sehr gut, und insgesamt sind wir schon recht weit gekommen“, berichtete Anja Reischert.

Sie hatte immer ein Auge auf das Geschehen, wobei die Großen sehr selbstständig arbeiteten. Am Sonntag ist der Firmunterzeichnungsgottesdienst, an dem die Firmlinge unterschreiben, dass sie gefirmt werden wollen. Dazu sind wieder einige Ministranten im Dienst. Nachmittags werden noch Restarbeiten erledigt, und das große Aufräumen steht an. Anja Reischert bemüht sich immer, den Messdienern attraktive Angebote zu machen, so dass sie zu einer richtigen Gemeinschaft werden können und das mit Erfolg.

Mit einigen war sie am Donnerstag in Heppenheim zur Eröffnungsveranstaltung, zusammen mit Kita-Leiterin Birgit Steube. Diese hat sich mit ihrem Team rührend um die jungen Helfer gekümmert und diese mit Essen und Trinken versorgt. „Es ist eine wertvolle und sinnvolle Aktion, bei der man den Kindern viele soziale Werte mitgibt“, fand Birgit Steube.

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.05.2019