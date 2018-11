Bobstadt.Die Vorbereitungen für die fünfte Jahreszeit laufen bei der TG Bobstadt auf Hochtouren. Sie lädt am Fastnachtssamstag, 2. März, ab 20.11 Uhr unter dem Motto „Ein Zirkus voller Narren“ in die geschmückte Sporthalle ein. Das kostümierte Publikum kann zur Musik der Show- und Coverband Remember tanzen und feiern.

„Unser Faschingskomitee ist bereits am Planen und Organisieren“, verrät Alexandra Landgraf. Zudem probt die Männertanzgruppe „7up“ schon fleißig. Neben fetziger Musik, Spaß und guter Laune will die TG ihre Gäste kulinarisch verwöhnen. Wer lange genug durchhält, kann am Tag darauf beim Fastnachtsumzug in Bürstadt gleich weiter feiern. Fell

