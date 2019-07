Einblick in vergangene Tage und mystische Sagen

Bürstadt/Hofheim.Der Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim hat einen schönen Abend in der Bergsträßer Kreisstadt Heppenheim verbracht. Dieser begann mit einem gemeinsamen Essen im Heppenheimer Feuerwehrgerätehaus, wo das Küchenteam gutbürgerliche Küche servierte.

Gut gestärkt, begann dann das eigentliche Abendprogramm für die Musikanten: Sie erhielten einen Einblick in das Feuerwehrmuseum „Brandmeister Rudolf Kohl“, welches erst 2018 neu eröffnet wurde. Zahlreiche Exponate vergangener Tage aus aller Herren Länder brachten die Musiker zum Staunen. Des Weitern gab es eine Führung durch die Räumlichkeiten und Fahrzeughallen des Feuerwehrstützpunktes Heppenheim. Als Dank hierfür überreichte der Musikzug den Heppenheimer Feuerwehrleuten einen Feuerwehrhelm aus England, der zukünftig seinen Platz im Feuerwehrmuseum finden soll.

Mittlerweile war es draußen dunkel geworden – Zeit, um in die Altstadt aufzubrechen, wo der letzte Programmpunkt des Tages wartete: Im Rahmen der „Gassensensationen Heppenheim“ nahmen die Feuerwehrleute an einer Laternenführung teil. Denn schon seit 2004 werden die Straßenlaternen in der Altstadt Heppenheims von Scherenschnitten geziert. Diese vom Künstler Albert Völkl entworfenen Werke erzählen von diversen hessischen Sagen. Das Thema dieses Abends war jedoch „Geschichten aus Heppenheim“, weswegen sich die Sagen alle rund um Heppenheim und Umgebung drehten.

Die Geschichtenerzähler in ihren historischen Gewändern führten die „Laternenwanderer“ durch verschiedene Altstadtgässchen, und selbst jene Besucher, die schon oft in Heppenheim waren, kamen so an Orte, die sie vorher noch nie gesehen hatten.

Die Führung endete, wo sie auch begann: Am Brunnen auf dem Marktplatz. Und mit dem Ende der Führung ging auch der kurzweilige Heppenheimer Abend des Musikzuges zu Ende, ein rundum gelungener Ausflug für alle Musiker. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.07.2019