Einbrecher fliehen vor Bewohnerin

Bobstadt.Die Polizei vermutet, dass Einbrecher am Dienstagnachmittag ein schlechtes Gewissen bekommen haben, als sie nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus die Bewohnerin bemerkten. Ohne Beute seien die Täter aus dem Wohnzimmer des Hauses in der Sudetenstraße, nahe der Dankwartstraße, verschwunden. Zuvor waren sie laut Polizei zwischen 16.30 und 17.30 Uhr durch die aufgebrochene Terrassentür ins Haus eingedrungen – während die Hausbewohnerin in der Küche beschäftigt war. Nun suchen die Beamten Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/ 70 60 entgegen. cos

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.12.2020